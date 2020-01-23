Сергей Целуйко, гендиректор «Звезды»: «Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе»

Генеральный директор судоверфи «Звезда» Сергей Целуйко в интервью ТАСС рассказал об итогах работы за четыре года, о ходе строительства судоверфи, применяемых в работе технологиях крупнотоннажного судостроения и о том, когда будет готов первый танкер типа «Афрамакс».

«СТРОЯТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-СПУТНИКИ»

За последние четыре года руководству «Звезды» удалось существенно развить судоверфь. По словам управленца, сегодня решены ключевые задачи с точки зрения технологии судостроения новой верфи – обеспечена возможность не только строительства и сборки секций судов в блоке корпусных производств и на стапеле, но и спуск судов на воду с помощью транспортно-передаточного дока для последующей достройки.

«Продолжается строительство производственных цехов, достроечных набережных и складских площадок первой расширенной очереди. Полным ходом идут работы на площадке строительства основного объекта второй очереди – сухого дока, которому предстоит в скором времени стать самым большим в России гидротехническим сооружением. Его размеры – 485 м на 114 м на 14 м., - сообщил Сергей Целуйко. - Помимо самой верфи, строятся предприятия-спутники. На данный момент для локализации производства винторулевых колонок и систем электродвижения судов на территории ССК «Звезда» уже создан «Завод ВРК Сапфир». Проектные мощности завода позволят удовлетворить потребность в винторулевых колонках для судов различного класса».

Обратим внимание, что активное строительство новых производств идет параллельно с выполнением заказов. Как это возможно?

Руководитель судоверфи отметил, заключение всех контрактов было заранее рассчитано с учётом графика строительства и ввода в эксплуатацию новых цехов и площадок, набора необходимого персонала. На данный момент число заказов на строительство судов достигло 43. Причем, сейчас для выполнения новых заказов используются уже построенные объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель.

«И в то же время готовятся площадки для выполнения дальнейших заказов. Например, строительство ключевого объекта второй очереди, сухого дока, идёт со значительным опережением графика – планируем ввести его в строй в этом году. Также начнут работу ряд цехов, достроечные и грузовые набережные», - говорит Сергей Целуйко.

Сейчас на «Звезде» работает уже около 3500 человек. По окончанию строительства верфи численность сотрудников возрастет до 7,5 тысяч, Сейчас ведется набор специалистов на работы во вновь вводимых цехах.

Большой Камень – город небольшой, и новое жильё тут не строилось многие годы. Естественно, спрос на него огромный. Сейчас подрядчики ССК активно застраивают шесть микрорайонов: – в настоящее время ведутся работы по строительству 74 жилых домов, которые рассчитаны на 4 758 квартир. Ответственность за строительство 750 квартир в микрорайоне «Солнечный» возложена на Администрацию Приморского края.

«ЭФФЕКТ ДЛЯ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Но вернемся с строительству судов...

«Верфь новая и каждый заказ по-своему интересен и уникален, поскольку люди получают опыт в ходе строительства каждого судна. Танкеры типа «Афрамакс», которые мы строим – это самые большие суда, которые когда-либо создавались в России. По контракту первый танкер мы должны спустить на воду в мае, сдать – в сентябре-октябре. Но мы постараемся выполнить работы с опережением. Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, их водоизмещение – 114 тысяч тонн, длина – 258 метров, ширина – 46 метров, - замечает Сергей Целуйко. - И, конечно же, наиболее масштабный проект - атомный ледокол «Лидер» – самый крупный, самый мощный ледокол в мире, уникальный с точки зрения автоматизации с абсолютно новым типом силовой установки».

Генеральный директор судоверфи «Звезда» отмечает, что руководство страны ставит масштабные стратегические задачи – по развитию Северного морского пути, освоению арктических месторождений углеводородов. Это - крупные проекты, для реализации которых и потребуются крупнотоннажные суда. В России же верфей, обладающих технологическими возможностями по строительству крупнотоннажных судов, не было. Именно для данного сегмента и создается ССК «Звезда». Среди заказов «Звезды» - «зеленые» танкеры класса «Афрамакс», арктические суда-газовозы высокого ледового класса, сверхмощный атомный ледокол «Лидер», который рассчитан на проводку во льдах караванов крупнотоннажных судов.

Причем, для освоения наиболее современных технологий в судостроении, ССК «Звезда» идет по пути локализации в кооперации с ведущими зарубежными верфями, имеющими необходимый опыт. Сотрудничество имеет различные формы, от создания совместных предприятий до договоров на обучение персонала. В ходе работы с партнерами, осваивают апробированные и наиболее современные технологические решения, обучают специалистов «Звезды», получают консультационную поддержку.

«Строительство верфи «Звезда» будет иметь значительный мультипликативный эффект для всей российской промышленности, - резюмировал Сергей Целуйко. - Я не сомневаюсь, что к своему десятилетию «Звезда» подойдет самым крупным предприятием отрасли, которое будет перерабатывать 330 тысяч тонн металла в год с опытом сдачи десятков судов. Думаю, что «Звезда» станет центром для предприятий-спутников, которые работают на обеспечение верфи».