Пока ты бастовал, робот украл твою работу. Антиутопия наших дней

- Is strike over? («Забастовка закончилась?») - по-английски спросил меня на парижском автовокзале Берси пожилой араб. Я отрицательно покачал головой. Араб выругался уже на своем родном и судя по вложенной в выплюнутые фразы экспрессии, ругательство это было не из тех, что можно напечатать в газете.

Можно понять — нервы накалены. Полтора месяца французская столица жила в ситуации кромешного транспортного коллапса. Профсоюз машинистов метро бастовал против пенсионной реформы Макрона. Если не вникать в нюансы (а пенсионная система во Франции крайне запутанная со множеством льгот разным категориям), то суть ее в том, что выходить на заслуженный отдых придется позже, а получать меньше. В этом смысле все стареющие страны мира несчастны одинаково.

После 8 вечера, когда метро прекращало работать, парижане бежали штурмовать автобусы. Но влезть в салон — задачка не из легкихФото: Алексей ИВАНОВ

В результате парижское метро - второе по загруженности в Европе после московского - на протяжении шести недель работало, как правило, по следующему графику: в будни - только в часы пик (с 6:30 до 10:30 и с 17:30 до 19:30), в выходные - исключительно днем (с 13:00 до 17:30). Да и в эти редкие часы работы поезда следовали с увеличенным вдвое интервалом, а некоторые станции проезжали, не останавливаясь.

Страшно даже представить, к каким последствиям могла бы привести аналогичная забастовка, например, в Москве, где в пиковые часы поезда подземки ходят битком каждую минуту.

Это не стихийный митинг, а очереди на остановках общественного транспорта в обычный вторникФото: Алексей ИВАНОВ

Но как ни удивительно, забастовка машинистов если и пошатнула размеренную жизнь буржуазного Парижа, но не опрокинула ее. Многочисленные бистро и брассерии все так же с наступлением сумерек заполнялись праздным людом, толпы туристов фотографировались на фоне Эйфелевой башни, а темнокожие ребята тут же впаривали им дешевые сувениры.

Что же позволило городу-миллионнику сравнительно безболезненно пережить беспрецедентное нарушение ритма своей жизни?

Отчасти, конечно, можно говорить о природной неторопливости французов, привыкших годами работать на одной и той же работе неподалеку от дома. И о теплом, по сравнению с Россией, климате, который делает пешую прогулку почти приятным занятием даже зимой.

Но по-настоящему спасли Париж два транспортных феномена, которые, вероятно, мы можем в скором будущем лицезреть и в России. Первый - это бум электросамокатов. Да я в курсе, что подобные сервисы появились и в нашей стране. Но поверьте, это пока не идет ни в какое сравнению с Францией, где самокатчиков уже, пожалуй, побольше на дорогах, чем водителей автомобилей. К тому же аренда самокатов максимально упрощена: уже не надо ни идти за ним специально ни на какую стоянку, ни возвращать в условленное место. Самокаты буквально валяются под ногами, об них не мудрено споткнуться. Можно взять любой приглянувшийся тебе, разблокировать его с помощью приложения на смартфоне, а доехав до нужного места, оставить его тут же на тротуаре.

Второй феномен - это беспилотное метро. Уже две ветки из четырнадцати парижских стали полностью автоматическими. И разумеется, они-то и работали без всяких перерывов, выходных и забастовок. Практически как в лифте, только горизонтальном - все четко, секунда в секунда, сантиметр в сантиметр.

В автоматическом метро вместо машиниста движением «рулят» детиФото: Алексей ИВАНОВ

Вот такими, как эти две автоматические ветки, и должны быть все метрополитены мира, невольно подумал я. И тут же устыдился своему подспудному предательству дела социальной справедливости. Но право же... Удобно, черт подери.

Парижская подземка в часы работыФото: Алексей ИВАНОВ

И присмотревшись, стал подмечать другие приметы автоматического комфорта, заменяющего «аналоговые» человеческие недостатки (в чужом городе такое всегда больше бросается в глаза). Продуктовый супермаркет, где из персонала два охранника и ни одного кассира - кассы самообслуживания не новость, но теперь они приходят в магазины у дома.

Автоматы по выдаче сдачи в киосках фаст-фуда: ты ему купюру, он - горсть монет. А повар не отвлекается от приготовления кебаба.

В казино оптимизировали всех крупье: игроки в рулетку теперь сидят каждый за своим экраном. Нет, это вам не Баден-Баден Достоевского! Ламповая атмосфера зеленого сукна и столбиков фишек утрачена, зато одновременно за одним виртуальным столом могут играть хоть сто человек.

Так теперь выглядят рулетка в европейских казино. Одни компьютеры, и никаких крупьеФото: Алексей ИВАНОВ

Роботы не бастуют, не просят прибавки, не подают в суд за сексуальный харрасмент и не уходят в плановый запой три раза в год. И это плохая новость не только для машинистов парижского метро, но и для продавщицы из условной Рузаевки или механизатора из Урюпинска. Если дотуда дошли смартфоны и соцсети, то рано или поздно дойдут кассы самообслуживания и беспилотные комбайны. Мы привыкли поругивать трудовых мигрантов, занявших слишком много рабочих мест, не задумываясь насколько дешевле и удобнее они делают нашу жизнь. Искусственный интеллект - это мигрант нового поколения. Гастарбайтер, который подсидит не только Ровшана с Джамшутом, но и их «насяльника»-прораба.

И жизнь наша будет становиться только комфортнее. Ровно до того самого момента, когда в конкурентах за свой рабочий стол и стул вы не обнаружите придуманный каким-то хитрым индийским программистом алгоритм. Потому что выиграть эту конкуренцию не возможно.