2020-01-23T21:22:03+03:00
В мире

Главный обвинитель Трампа: Россия готовится напасть на США

Конгрессмен Адам Шифф, выступая на рассмотрении импичмента американскому президенту в сенате, использовал «российскую угрозу» как аргумент
Ника ИВАНОВА
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Адам ШиффАдам ШиффФото: EAST NEWS
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Демократу из Калифорнии и, по совместительству, главе комитета по разведке на третий день слушаний стали мерещиться призраки российских военных. Ну а как иначе объяснить совершенно безумные слова законодателя, которого цитируют американские СМИ? В частности, телеканал Fox News приводит высказывание политика о том, что «Россия может атаковать материковую часть США» и что необходима отставка Трампа, ибо честность выборов в 2020 году под вопросом.

Кроме того, как оказалось, поставка оружия Украине - стратегически важный вопрос. Шифф заявил, что военная помощь Украине необходима, чтобы США не сражались с русскими дома, как солдаты в компьютерной видеоигре. «Как сказал один свидетель в ходе нашего разбирательства об импичменте, Соединенные Штаты помогают Украине и ее народу, чтобы мы могли сражаться там с Россией, и нам не нужно было сражаться с русскими здесь (в США. - Ред. )», - сказал Шифф.

Учитывая усталое раздражение демократа, его истерические настроения вполне себе можно объяснить. Шутка ли - уже второй день кряду американские законодатели в сенате рассматривают вопрос недоверия президенту Трампу. Голосуют по каждому мало-мальски важному пунктику. И продолжается это 12 часов с перерывами всего лишь по нескольку минут. Но в сенате у республиканцев большинство. поэтому все нападки на Трампа отвергаются.

- Сама атмосфера в США в связи со слушаниями по импичменту заводит до предела всех, - прокомментировал ситуацию для "Комсомолки" Николай Гарбузов, директор института США и Канады РАН. - Надо сказать, что это, по сути дела, апогей того политического кризиса, и той политической напряженности, которая нарастала в связи с избранием Трампа президентом в 2016 году. Поэтому в такой атмосфере могут появляться, мягко говоря, не здравые реплики и суждения. Люди очень часто не контролируют себя.

Демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих в этом году выборах. Поэтому однопартийцы Байдена в нижней палате парламента (где у демократов большинство) вынесли президенту импичмент, когда появились пока что бездоказательные обвинения в том, будто он пытался использовать свою власть в личных интересах. Мол, якобы в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп просил начать разбирательство против сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, который засветился в коррупционных схемах в незалежной. Иначе, как свидетельствуют анонимные информаторы, хозяин Белого дома грозился заморозить военную помощь Киеву.

Но теперь решение конгрессменов должна утвердить верхняя палата - сенат. А там большинство уже у республиканцев, и они стопроцентно намерены заблокировать атаку демократов

ИСТОЧНИК KP.RU

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