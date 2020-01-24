Египетская мумия сказала «э-э-э»

Древнеегипетская мумия, подавшая голос, и ее расписной саркофаг — экспонаты британского музея Лидса (Leeds City Museum). Находятся там с 1823 года. Найдены в Карнаке в храме Амона.

Идея «послушать» жреца Несьямуна пришла археологу Джону Шофилду (John Schofield) из Университета Йорка (University of York). Он обратился за помощью к Дэвиду Ховарду (David Howard) — профессору, специалисту по электронике из Лондонского Университета (University of London), который как раз увлекался созданием устройств, способных воспроизводить человеческие голоса посредством объемных моделей голосовых трактов. Профессор согласился.

Жрец хорошо сохранился. Для мумии, конечно.

Ученые собрали еще несколько единомышленников в проект под названием «Голоса из прошлого» (Voices from the Past). И приступили к его реализации. Несьямун стал первым, чей голос из прошлого удалось воссоздать. Слишком уж разговорчивым жрец не стал. Издал лишь один звук - «э-э-э». Но ученые уверены: тембр был точно таким, что и у обладателя голоса при жизни.

У мумии хорошо сохранились гортань и голосовые связки. Что позволило создать трехмерную копию голосового тракта жреца, использовав изображения, полученные посредством компьютерного томографа. А уже модель издала это самое «э-э-э».

Сканирование голосового тракта жреца позволило создать его трехмерную модель.

Шофилд, Ховард и их коллеги планируют в ближайшем будущем воспроизвести и другие аутентичные звуки, которые в свое время издавал жрец, и сложить их в слова — слова произнесенные его голосом. В случае успеха ученые исполнят заветное желание Несьямуна, записанное на саркофаге. Жрец просил богов вернуть ему дар речи после смерти, чтобы рассказать о себе. Похоже, что боги наконец-то смилостивились.

Подробности «озвучивания» - на портале Live Science, который ссылается на публикацию британских ученых в журнале Scientific Reports. Голос жреца они записали и выложили на YouTube. «Э-э-э» Несьямуна слышны на 30-й и на 60-й секундах.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Несьямун жил примерно 3100 лет назад, служил жрецом Амона в период правления Рамзеса XI - последнего фараона XX династии. Скончался, не дожив до 60 лет в результате сильной аллергической реакции.

Бюст Несьямуна, воссозданный по черепу.