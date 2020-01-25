Что известно о новом коронавирусе: В России нет ни одного заболевшего, а Китай строит мега-больницу за шесть дней

В Китае продолжает расти число заболевших новым коронавирусом. На данный момент известно уже о 1330 пациентах, 41 человек погиб. Рассказываем коротко - что известно о заболевании на эту минуту.

Новый коронавирус в Китае 2020 Ждёт ли нас эпидемия? Реплика Мардана..Из-за вспышки заболевания в Китае закрыли десять городов. Первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV появились в южно-центральной части Китая в провинции Хубэй. 11-миллионный город Ухань взяли в блокаду: закрыли въезды и выезды, приостановили движение общественного транспорта, отменили авиасообщение. 24 января появились сообщения, что загадочный коронавирус распространился за пределы провинции Хубэй. Вирус обнаружили у двух человек. Один - житель провинции Хэбэй, другой - из города Суйхуа, расположенном примерно в 400 км от границы с Россией. Одет ли страшный вирус добраться до нашей страны? Рассуждает Сергей Мардан.

В России больных новым коронавирусом не зарегистрировано

По данным Роспотребнадзора на утро субботы 25 января, в России подтвержденных случаев заражения заболеванием нет. Во всех пунктах пропуска через границу продолжается двойной контроль приезжающих из неблагополучных регионов. С начала года досмотрено более 20 тысяч рейсов, проверено состояние более 1,16 млн. человек.

Ученые сейчас активно изучают новый вирус и готовятся к созданию вакцины против негоФото: EAST NEWS

Было выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, у 20 из них были именно респираторные симптомы. Из них 11 человек прилетели напрямую из Китая. Все они были обследованы врачами в больницах, больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) среди них нет.

Во всех пунктах пропуска через границу продолжается двойной контроль приезжающих из неблагополучных регионовФото: Мария ЛЕНЦ

Последний случай произошел в Иркутске. 24 января с поезда "Пекин-Москва" сняли жителя Китая. Он был отправлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. После проверок подозрение на новый коронавирус было снято, был поставлен предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А. Этот же диагноз был поставлен пяти студентам Байкальского государственного университета-уроженцам КНР. Ранее к медикам обратился ректорат БГУ - в связи с тем, что ребята не пришли на пары.

Китай строит огромную больницу за шесть дней

Как раз на 25 января пришлось наступление Нового года по китайскому календарю, обычно в стране этот праздник отмечается очень широко. Но в этот раз власти отменили масштабные торжества. Случаи заражения выявлены уже в в 29 провинциях и городах страны.

Как раз на 25 января пришлось наступление Нового года по китайскому календарюФото: REUTERS

10 городов в провинции Хубэй закрыты. Первые и самые серьезные ограничения ввели в Ухане - городе, с которого и началось распространение инфекции. С 11-миллионным городом полностью отрезано сообщение: закрыты вокзалы и аэропорт, остановлены паромы. В центре города с воскресенья вводится временный запрет на движение транспорта. Во всей провинции Хубэй объявлен высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью. Власти направили в город 1230 врачей, еще столько же готовы выдвинуться на подмогу местным медикам при необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756399" frameborder="0"></iframe> Изоляция китайского города Ухань.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756412" frameborder="0"></iframe> Больницы города Ухань переполнены.

В Китае пациента, у которого заподозрили новый коронавирус, транспортируют в больницу в специальном карантинном контейнереФото: EAST NEWS

В Ухане начали строительство специальной больницы для заболевших коронавирусом. Работы начались 24 января, завершить их обещают уже через шесть дней. Здание займет 25 тысяч квадратных метров и вместит 1 тысячу пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756643" frameborder="0"></iframe> В Ухане стоят больницу для заражённых коронавирусом.В Ухане началось строительство отдельной больницы для размещения зараженных коронавирусом

Эти планы не должны казаться такими уж космическими: у Китая уже есть подобный опыт. В 2003 году в Пекине из-за вспышки атипичной пневмонии возвели клинику «Сяотаншань» - также за одну неделю. Этот опыт сейчас взят за образец.

Китай строит огромную больницу за шесть днейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Что говорят врачи

Эксперты призывают не поддаваться панике. Риск летального исхода от «китайской» пневмонии - примерно 2,7%. У обычной внебольничной пневмонии, которой ежегодно болеет около 30 тысяч россиян, летальность ощутимо выше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

- Когда говорят о единичных случаях заболевания «китайской» пневмонией в Японии, Таиланде и т. д., мы должны понимать: каждый из этих больных прилетел в ту или иную страну на самолете. То есть человек с коронавирусом находился в закрытом пространстве минимум с несколькими сотнями пассажиров. И что? Есть среди попутчиков толпы, хотя бы десятки заболевших?! Нет! Это значит, что заразность вируса очень низкая, - рассказал kp.ru завкафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

На данный момент известно уже о 1330 пациентах, 41 человек погибФото: EAST NEWS

Ученые сейчас активно изучают новый вирус и готовятся к созданию вакцины против него.

- Многое о вирусе уже известно. Мы знаем, что он передается респираторно, это значит, что надо перенимать у восточных соседей манеру в общественных местах ходить в масках. Причем маски должны быть более солидные, чем те, что продаются в наших аптеках. Еще один момент: надо аккуратнее общаться с восточными туристами. Будьте настороже, и вирус не пройдет! - говорит сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор» Александр Чепурнов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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