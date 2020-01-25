«Шиза» косила их ряды, она же их и пополняла

Спешу поделиться тревожным симптомом, господа-товарищи, который обнаружил у себя еще вчера, а сегодня он лишь подтвердился и утвердился – я перестал понимать смысл действий, логику поступков нынешней украинской власти на самых верхних ее эшелонах. Они и раньше трудно поддавались объяснением, но теперь, похоже, совсем недоступны. Может быть, это уже возрастное, но пока непонятно, у кого – у меня или у руководителей из Киева.

Судите сами. Вот президент Зеленский Владимир Александрович, который, кстати, сегодня отмечает свой день рождения. Ему 25 января исполнилось аккурат 42 годика. Только сейчас, так что, когда он ранее заявлял, что ему 42 года, и он не лох, то он говорил неправду, как минимум, по одному параметру. А может – и по двум. Но сейчас не об этом.

Президент Зеленский поехал на Международный форум по Холокосту и против антисемитизма в Израиль. Перед вылетом не раз сказал, что надеется встретиться с Владимиром Путиным. Но когда прилетел, то решил на форум не ходить. Мол, лучше отдать билеты в первый ряд оставшимся в живых узникам Освенцима из числа местных жителей, «настоящим участникам» этого важного мероприятия.

А посол Киева в Израиле не мог им передать билеты? Надо было лететь со всей командой, нести расходы, чтобы вот так лично на месте передать? Дело даже не в том, что с Путиным он из-за этого не встретился, рискну предположить, что Путин такого рандеву и не желал особо, тем более, что Владимиру Александровичу, в отличие от Владимира Владимировича, и сказать-то было особо нечего – Украина проваливает «домашнее задание», полученное на последнем саммите «нормандской четверки», по всем параметрам. Но, тем самым, представляющий всю Украину Зеленский, получается, отказался своим жестом от борьбы с антисемитизмом, уподобившись президенту Польши Дуде. Но последний хоть сразу объявил, что не поедет.

А украинский лидер поступил в полном соответствии с поговоркой: «Куплю билет и назло кондуктору пойду пешком». И это после того, как тот же Зеленский объявил перед форумом: «Имеющаяся у нас информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат, нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии».

Может, Зеленский на самом деле решил не искушать судьбу, чтобы ему не напомнили о героизации на нынешней Украине Бандеры и его приспешников, украинских националистов, бывших не менее жестокими истребителями евреев, чем гитлеровцы. Оно, может, и каждый четвертый убитый еврей был украинцем, но возникает неудобный вопрос, а кто убивал?

Ситуация становится еще более неудобной, если вспомнить про национальность самого Зеленского. Впрочем, для Украины это раздвоение личности вполне нормально, вспомним, как другой еврей, олигарх Игорь Коломойский самоидентифицировался как «жидобандеровец». Кстати, нынешние жидобандеровцы на Украине (так называют себя этнические евреи, ставшие ультрарадикальными украинскими националистами) предложили Зеленскому вариант «отдать билеты, а самому прийти и посидеть на ступеньках». Вариантов масса, но Зеленский выбрал вот такой, самое худшее из плохого. А что делать, характер: «Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся».

Игорь Коломойский самоидентифицировался как «жидобандеровец»

Но удивил на прошедшей неделе не только Зеленский. Это, вообще. Началось с Давоса. Какое-то роковое место для Киева. То член украинской делегации там шапки ворует, то вот сейчас еще одного члена делегации из той же страны штрафуют за то, что припарковал свой джип на тротуаре прямо перед входом.

Один широко известный на Украине кинорежиссер Олег Сенцов остался Давосом доволен, увидев на придорожных столбиках родные цвета – желтый и синий. И даже восхитился, сочтя знамением свыше: «Тут на каждом шагу стоят отметки на столбах в цветах нашего флага. Это не флешмоб украинской общины, а какие-то местные, никому не известные отметки. Или знак нам всем». И никто ему не посоветовал посмотреть на герб Давоса, который в двух цветах – желтый и синий. Кто знает, может вся делегация так считает.

Так вот, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, приехав в Давос, сразу объявил ультиматум иностранным инвесторам. Что, дескать, если они и сейчас не завалят Украину контрактами и инвестициями, то он больше в Давос не поедет. Даже на халяву. То есть, за счет спонсоров. Так и сказал, жестко, не оставляя никаких вариантов для двойных толкований: «Если с форума в Давосе будут получаться хотя бы два-три инвестиционных проекта на 100-200 млн долларов, то оно того стоит, а если нет, то я на следующий год просто не поеду».

Ясное дело, все инвесторы сразу испугались и с выступления Зеленского на форуме их из зала как метлой вымело. Хорошее инвестиционное предложение. Равносильно тому, что нищий объявит об уходе с паперти, если ему в кружку мелочи не накидают. И что Давосу делать в этой ситуации? Придется, наверное, закрываться.

Арахамию не менее эффективно поддержал и технократ-премьер на самокате Алексей Гончарук. Выступив на «украинском завтраке» в Давосе Гончарук вывел новую формулу эффективности «инвестиций в Украину».

- Для того, чтобы быть успешным в Украине, для инвестора, вы должны знать только пару слов: «Слава Украине!». Если вы знаете эти два слова — то точно вы будете чувствовать себя в Украине, как дома, - объявил он в своем официальном выступлении и призвал присутствующих. - Повторите за мной! Слава Украине! Героям слава!

А ведь говорил на совещании, если верить прослушкам, что профан в экономике. А тут как выдал! Правда, почему-то не стал произносить окончание этого лозунга: «Слава нации! Смерть врагам!» Но это, наверное, оставил для тех инвесторов, что осмелятся сунуться на Незалежную после этого рецепта. Они-то привыкли пор старинке – рентабельность вложений считать, норму прибыли, государственные гарантии. А тут все просто. Приходит к тебе налоговая с вопросом, а где, мол, перечисление налоговых платежей, а ты им в ответ: «Слава Украине!» Рабочие за зарплатой потянулись, а ты им: «Героям слава!» И все решено.

И вроде даже до этого истерического выступления договорились отдать «Укразализницю» (Украинские железные дороги) отдать в концессию Германии, о чем тот же Гончарук успел объявить, но немцы после того, как услышали вот эти крики, поняли, что дальше будет «Украина понад усе», очень похожее на печально известное им выражение «Deutschland ber alles», и как-то задумались, надо ли им такое счастье. Наверное, поплохело от перспектив. Хорошо хоть Гончарук не зиганул, а то немцев медикам откачивать пришлось бы.

Одним словом, чрезвычайно продуктивно и результативно выступила Украина на уходящей неделе. И мне осталось только понять, это у меня с возрастом пришло непонимание их логики, или у них резкий скачок в развитии коллективной шизофрении. Конечно, я помню известную медицинскую аксиому, озвученную в мультфильме про Простоквашино: «Это только гриппом все вместе болеют, а с ума поодиночке сходят». Но кто знает, вдруг медицина в области распространения эпидемий на Украине добилась невиданных доселе высот?