«Серьги за 6 миллионов и разрез до талии»: Вера Брежнева шокировала провокационным платьем

В минувшую пятницу в первом павильоне «Мосфильма» раздавали «орлов». На красной дорожке «русского Оскара» появились лучшие российские актрисы: Марина Александрова, Алиса Фрейндлих, Наталья Белохвостикова, Кристина Асмус, Светлана Ходченкова и многие другие.

Абсолютным триумфатором кинопремии стал Александр Петров, получивший приз за «Лучшую мужскую роль 2019 года» в фильме «Текст», который тоже был признан лучшим по мнению киноакадемиков.

Церемонию открыла новый министр культуры Ольга Любимова, произнеся приветственные слова академикам от имени президента России Владимира Путина. В зале Любимова сидела на первом ряду с Никитой и Татьяной Михалковыми.

Вера Брежнева шокировала провокационным платьемФото: Михаил ФРОЛОВ

Номинантов в области киноискусства на кинопремии «Золотой орёл» внезапно вышла объявлять поп-звезда Вера Брежнева. Хотя, конечно же, в копилке артистки есть несколько лёгких комедий, где она чаще играла роли второго плана.

Лучшим звукорежиссёром красотка назвала Александра Копейкина. Мол, отметили академики его работу над фильмом «Балканский рубеж». А в номинации «Лучшая музыка к фильму» одержал победу фильм «Одесса» и композитор Анна Друбич.

Серьги Веры Брежневой

На Вере Брежневой в этот вечер было чёрное платье с разрезом практически до талии, обнажающее ее стройную ножку. И очень дорогие украшения из белого золота 750 пробы. Два браслета и серьги с бриллиантами круглой огранки почти за 6 миллионов рублей.

Брежнева призналась, что почти каждый раз выходит в свет в бриллиантах. Правда на этот раз блондинка подчеркнула, что сначала выбрала вечернее платье, а потом уже подобрала к нему бриллиантовый гарнитур.

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«Текст» признан лучшим фильмом 2019 года, а Александр Петров - лучшим актером

Премия считается выразительницей «консервативных» настроений в отечественном кино (конкурирующая премия «Ника» выражает более «либеральные» течения), поэтому некоторые не самые плохие отечественные фильмы вообще не попадают в номинации «Золотого орла». В этом году - «Француз» Андрея Смирнова и «Верность» Нигины Сайфуллаевой, в прошлом - «Лето» Кирилла Серебренникова (подробности)