Отставка Суркова: Изменится ли курс Москвы в отношении Украины

Утро субботы началось с всплеска сетевой активности по поводу отставки помощника президента Владислава Суркова. Об этом сообщил близкий к Суркову политолог, директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Владислав Юрьевич займется ближайший месяц медитацией, а после раскроет и мотивы этого поступка, и свои дальнейшие намерения. Пока лишь тот же самый Чеснаков сообщил, что решение принято в связи с «изменением курса» политики Москвы в отношении Украины.

И российские либералы, и многие украинские политологи не смогли пройти мимо такого события, которое, кстати, еще не произошло. Хор мнений распался на разные мотивы, потому что никто не знает. Кто говорит, что политика Москвы станет жестче, другие утверждают, что, наоборот, «Донбасс решили вернуть Украине». И так далее. Сходится, исполняя единый припев, этот хор в одном – эти изменения обязательно проявятся в ближайшее время. Потому что вместо Владислава Юрьевича Суркова теперь за это направление будет отвечать Дмитрий Николаевич Козак.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на эти информационные поводы.

- Я не располагаю никакой информацией относительно отставки Суркова. Каких-либо указов президента на этот счёт нет, - заявил Песков и добавил. - Какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на эти информационные поводыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, даже если бы Песков не сказал бы этого, причины что-то праздновать все равно остались бы у всей вышеозначенной публики только в их головах. Господа, вы это вот серьезно несете? Указ об отставке Суркова, вполне вероятно, появится, но вы реально думаете, что политику России определяет помощник президента? И что стоит поменять помощника главы государства на заместителя главы администрации президента, то Москва шарахнется из одного ряда в другой, из одной крайности в противоположную?

Если вы так действительно думаете, то, похоже, живете в какой-то параллельной реальности, где есть параллельная Россия.

- У Путина в отношениях с Украиной нет широкого диапазона политики. Ее просто невозможно существенно поменять. Я не считаю, что произошло что-то из ряда вон выходящее, что это каким-то образом повлияет на переговоры в нормандском формате. Хотя именно Сурков играл важную роль в этом переговорном процессе, - считает, например, один из самых авторитетных украинских политологов Михаил Погребинский.

Немного лукавит, наверное, Михаил Борисович, говоря об отсутствии «широкого диапазона». Диапазон существует, вот только оснований полагать, что со сменой исполнителя поменяется и вектор политики нет никаких. Потому что все, что реализовывалось до сих пор, было политикой Путина. Владислав Юрьевич, безусловно, мастер комбинаций и мыслитель на философском уровне, но решения принимал Путин. А помощники и советники обеспечивали реализацию решений и выработку оптимальных путей. А Путин от резких колебаний курса застрахован, поскольку изначально выбирает свою позицию по тому или иному вопросу. И не меняет ее в угоду меняющейся конъюнктуре.

Сурков – человек жесткий. А вам кто-то сказал, что Козак будет для вас мягким и пушистым. На основании чего, спрашивается, такие выводы? Может, Козак отдал Приднестровье на съедение тогдашнему режиму Молдавии, когда занимался урегулированием приднестровского конфликта? Или напомнить вам, кто сыграл решающую роль в свержении Плахотнюка в прошлом году, создании коалиции, которую никто не мог вообразить и изменении политического ландшафта этой республики? Вместе с тем, напомню, именно Козак объявлял о достижении урегулирования газовых проблем с Украиной перед самым новым 2020-м. И, напомню, что Россия сумела решить эту проблему оптимальным на тот момент способом. Козак – это, скорее, стальной кулак в бархатной перчатке.

А вам кто-то сказал, что Козак будет для вас мягким и пушистым. На основании чего, спрашивается, такие выводы?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А участие Дмитрия Николаевича в газовом урегулировании дает ему перед Киевом дополнительный плюс. Но это, пожалуй, все изменения, которые грядут. Потому что отношения с Украиной и ЛДНР – это не курс Козака или Суркова, а политика Путина.