Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, записавший рэп для студентов: Делали все сами, на коленке, по ночам

Сначала это произведение - в мастерском исполнении Александра Осипова - появилось на губернаторском сайте, а вскоре - и в соцсетях. После этого я тоже решил поздравить своего знакомого главу Забайкальского края со студенческим праздником...

- ...Алло, Александр Михайлович!

- Да!

- С праздником вас! С Татьяниным Днём!

- Спасибо большое!.. А, Александр? Я не узнал вас.

- Я посмотрел только что ваш ролик, совершенно крутой.

Вы смотрите там, без бед,-

Самых топовых побед!

Я правильно рэп забайкальского губернатора исполняю?

- Да, правильно. (смеется) Спасибо.

- Наша семья - как бывшие жители вашего края - всегда переживает, когда из Забайкалья приходят печальные новости - то про пожары, то о наводнениях.

- К сожалению...

- А здесь - рэп Александра Осипова. Скажите, это вы сами все придумали или кто-то помогал?

- Большей частью - сам.

- То есть - и слова, и музыка?

- Дело в том, что я сейчас в Москве, на докладе у Юрия Трутнева. (Вице-премьер и полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.) Разбираем итоги 2019-го и планы на 2020-й. А тут - День студента, и надо было поздравить.

Ну, мы начали, знаете, вот эту вот обычную историю: "Уважаемые, дорогие студенты! Вы, там, наша надежда, там - будущее..."

- Ну, это же скукочище!

- "...все, мол, - давайте ответственно!"

- Ага!

- Я думаю - и что они на это нам скажут? Вообще, будет... Говорю: давайте что-нибудь такое... Ну, вот - прям так на коленке делали-делали. По ночам. Ночью. Посидели, и...

- А-а, так это вы за одну ночь придумали, да?

- Ну, практически, да - в одну ночь мы сформулировали, во вторую записали.

- Ой, две ночи, бедняжки работали. Классно!

- Ну, после работы... Там часика полтора, там часика полтора...

- А как отчёт ваш в Москве?

- Он только вот закончился, мы как раз сейчас с него едем.

- Ясно... Ну, я чувствую, отчёт хорошо прошёл, потому что - хорошее у вас настроение. Вот...

- Отчёт прошёл хорошо. Нам обещают помогать и министерство по развитию Дальнего Востока, и полпред, и новое правительство - там, как я понимаю, будет нам поддержка тоже. Поэтому и радуюсь.

- Ну, вы без рэпа, да, - просьбы свои излагали?

- (пауза, смеется) В обычном, стандартном формате.

- Скажите, сколько вам дополнительно дают? Мы за вас болеем, вы новый человек. Сколько - чтобы со стихийными бедствиями справиться и людям помочь!

- Ну, у нас бюджет этого года - там, сейчас скажу, на 6 - 8 миллиардов больше, чем в прошлом году.

- О! Ну, что? Классно! А можете? Можете ещё - для посетителей сайта kp.ru и Радио "Комсомольская правда" - исполнить кусочек рэпа?

- Сейчас...

- Давайте.

- Вы смотрите там, без бед, -

- Самых топовых побед!

- Класс! Спасибо вам огромное.

- Спасибо!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756818" frameborder="0"></iframe> Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил всех с Днем студента рэпом.

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