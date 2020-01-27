Идеализм со вкусом мандаринов

Как все-таки хорошо, что в мире еще остались идеалисты! Некоторые, как юная шведка Грета Тунберг, верят, что с глобальным потеплением можно покончить, если перестать летать самолетами и раз в неделю не ходить в школу. Другие - кстати, вступая в негласный спор с той же Тунберг, - из гуманистических соображений отказываются от натурального меха, предлагая одеваться исключительно в синтетические, то есть плохо разлагаемые одежды. Третьи, как абхазский швейцарец Манфред Петрич, объясняют все проблемы и беды кознями некоей мировой закулисы, тайного мирового правительства, которое все подмяло под себя, извратило демократию и дергает за невидимые ниточки в интересах НАТО, кланов и корпораций.

Эх, если бы все было так просто, дорогие идеалисты! Тогда бы и решить все острые проблемы можно на раз: отменить авиацию, атомные станции и добычу углеводородов, полностью запретить охотничий промысел и звероводство, разогнать корпорации и перейти на натуральное хозяйство исходя из климатических особенностей данной местности. В Абхазии чачу заедаешь мандарином и фейхоа, в Сибири самогонку закусываешь кедровыми орешками, а в Мексике - текилу маисом.

И при этом наслаждаешься жизнью уровня каменного века - в пещерах на шкурах и вокруг костра. А Абхазия, похоже, делает все, чтобы вернуться в это исконное состояние гармонической нищеты.

Ну что, вперед в далекое прошлое?

Современное общество, увы, неидеально. Оно такое, как есть - с социальным неравенством, глобальным потеплением, алчными корпорациями и нечестной борьбой за ресурсы. С купленными СМИ и декоративной демократией. Можно, конечно, попытаться найти некий остров, где всего этого нет, спрятаться за забором, где вместо закона понятия и где все разруливают местные криминальные авторитеты. Это лучше?

У всех идеалистов есть одна общая черта - черно-белое, плоское, до предела упрощенное видение мира и такие же примитивные рецепты по его благоустройству. Но на самом-то деле мир бесконечно сложен, в нем множество перемешанных и проросших друг в друга слоев. Тронешь один - а за ним бездна проблем, зачастую нерешаемых. Во всяком случае, с наскока.

Так что, если это идеалиста пугает, лучше и в самом деле найти такое место, где нет многих достижений цивилизации, зато всегда теплое солнце, ласковый берег и море чачи. После нее взгляд на мир сильно упрощается.

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