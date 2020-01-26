2020-01-26T23:51:16+03:00
Общество

Патриарх соболезнует семье и прихожанам Всеволода Чаплина

Известный священник ушел на 52-м году жизни
Ася ХОВАНСКАЯ
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной протоиерея Всеволода Чаплина. Обращение предстоятеля РПЦ адресовано родным священника, духовенству и прихожанам храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

-Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры! Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот г. Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память, - отметил Святейший.

Напомним, отца Всеволода не стало в воскресенье - он умер на лавочке возле своего храма у Никитских ворот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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