Патриарх соболезнует семье и прихожанам Всеволода Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной протоиерея Всеволода Чаплина. Обращение предстоятеля РПЦ адресовано родным священника, духовенству и прихожанам храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

-Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры! Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот г. Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память, - отметил Святейший.

Напомним, отца Всеволода не стало в воскресенье - он умер на лавочке возле своего храма у Никитских ворот.