2020-01-24T09:05:52+03:00
Общество

Сборная России вернулась c юношеской Олимпиады в Лозанне

22 января в Швейцарии завершились III зимние юношеские Олимпийские игры. А уже на следующий день победитель медального зачёта – сборная России – прибыла в Москву с заслуженными наградами
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Фото: Андрей ГоловановФото: Андрей Голованов
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Поприветствовать юных атлетов в аэропорт «Шереметьево» приехали родственники, болельщики, а также представители спортивных федераций.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал: «Из Москвы на соревнования улетала команда, составленная из атлетов различных дисциплин, а вернулись они настоящей российской олимпийской семьей. Это самое главное, чего мы достигли».

Российская команда одержала победу в общекомандном зачёте впервые в истории зимних юношеских Олимпиад. Из Лозанны наши спортсмены привезли рекордные 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых.

Фото: Андрей Голованов

Фото: Андрей Голованов

Статс-секретарь – вице-президент компании «Норникель» Дмитрий Пристансков отметил: «Мы все гордимся, потому что это заслуженная первая победа в зимних юношеских Олимпийских играх. Эти парни и девчонки, которые привезли «золото» – будущее нашего большого олимпийского движения. Это ещё раз доказывает, что Россия – это могучая великая спортивная держава».

Фото: Андрей Голованов

Фото: Андрей Голованов

«На протяжении многих лет Россия лидирует на крупных спортивных соревнованиях», – подчёркивает Алина Фахуртдинова, бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр-2020 по кёрлингу. «И нам нужно снова подтверждать этот результат».

В Швейцарии Россию представляли 104 спортсмена, которые состязались в 16 видах спорта. Общую победу сборной России принёс заключительный день соревнований, когда российские хоккеисты обыграли американцев в финале со счётом 4:0.

Фото: Андрей Голованов

Фото: Андрей Голованов

Хоккеист Андрей Малявин: «Тренеру спасибо большое за то, что вразумил нас, сказал, как правильно действовать. Болельщикам за то, что поддерживали. И конечно, спасибо близким, родителям. Ведь даже когда мы сами не верили, они все равно поддерживали нас».

Фото: Андрей Голованов

Фото: Андрей Голованов

«Золото» Игр Россия также взяла в биатлоне, фигурном катании, конькобежном и санном спорте, лыжах, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина.

Из аэропорта юные олимпийцы разъезжаются по своим городам, по разным регионам страны. Впереди у них несколько дней отдыха, а затем новые тренировки и новые соревнования.

Сборная России вернулась c юношеской Олимпиады в Лозанне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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