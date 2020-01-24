Mixit запустил новую линию «волшебной» уходовой косметики Euphoria

Производители косметики каждый день соревнуются за то, чтобы выпустить для покупателей что-то новое и необычное. Бренд Mixit, следуя главным трендам бьюти-индустрии, запустил новую линейку Euphoria. К разработке гаммы компания подошла, мягко говоря, креативно − среди новых продуктов можно найти, например, хайлайтер с частицами золота и серебра или маску для губ с блестками. Каждый продукт обладает уникальной органолептикой, текстурой, наконец, они просто красивые!

Представляем вам обзор необычных и по-своему «волшебных» средств популярной в России марки.

EUPHORIA Wow Beauty Drops. Жидкий хайлайтер для лица с микрочастицами золота и серебра

В составе хайлайтера содержатся микрочастицы золота, серебра и гиалуроновой кислоты, что поможет создать не только необычное и естественное свечение кожи, но и сохранить водный баланс.

Микрочастицы золота в составе стимулируют быстрое усвоение питательных веществ клетками кожи, повышают ее упругость и эластичность, а серебро защищает кожу от воздействия внешних факторов, стимулирует регенерацию кожи, ее активное заживление и восстановление.

EUPHORIA In-Filter Peel-off Mask. Маска-пленка для обновления и тонуса кожи

Маски с голографическим сиянием или другими «штучками» давно стали хитами и лежат на полках всех любительниц действенного ухода и, конечно же, селфи в ванной в выходной день. Маска имеет аромат «бабл-гам» и содержит экстракты

готу колы, который улучшает обмен веществ, стимулирует синтез коллагена и повышает упругость кожи, и байкальского шлемника для регуляции сальных желез и защиты кожи от обезвоживания — в общем, свежий образ после использования точно будет гарантирован.

EUPHORIA Massage Bubble Foam. Очищающая пенка для лица

Каждый любитель макияжа должен найти не только свой стиль, но и свою умывалку. К пенке также прилагается и силиконовая щеточка, которая поможет не только эффективно очистить кожу, но и сделать массаж, необходимый для обновления клеток и поддержания упругости.

Экстракт гамамелиса в составе укрепляет стенки сосудов, тонизирует, повышает эластичность и упругость кожи, придает ей здоровый, ухоженный вид.

EUPHORIA Black Black Heart Lip Gelly Mask. Питательная гель-маска для губ

Маска для губ — особый вид удовольствия, особенно если она выглядит ярко и необычно, как эта. В зимний период губам вдвойне необходим интенсивный уход, поскольку перепады температуры часто повреждают нежную кожу. В составе целый ряд ягодных экстрактов и даже ценный ниацинамид, который оздоравливает и способствует более глубокому проникновению активных веществ.

Кроме того, в составе линейки есть несколько средств для тела. То, что необходимо любой девушке, особенно в зимнее время, — сухое масло. EUPHORIA Burlesque Shimmer Oil с золотым шиммером не только поможет с устранением шелушения и выравниваем тона кожи, но и придаст блеск с золотым оттенком. Содержит масла макадамии и жожоба, что способствует повышению регенерации и упругости.

EUPHORIA Perfume Body Cream — парфюмированный крем для тела с витамином Е, маслом ши и экстрактом шиповника. Он поможет сгладить неровности, придаст блеск благодаря золотым блесткам и ускорит регенерацию клеток.

Ну и плавно переходим к тому, как выглядеть зимой так, будто сейчас лето, а вы недавно вернулись из отпуска.

EUPHORIA Glow Obsession Body Toner — бронзатор для тела, который мгновенно сделает кожу слегка загорелой и блестящей. Он содержит масло оливы, алоэ вера, витамины А и Е, а также светоотражающие частицы. А помимо восстановления и увлажнения, бронзатор защитит вас от УФ-лучей.

EUPHORIA Holographic Tears. Голографический блестящий глиттер для лица и тела

А это то, что мы так любим. Как мы уже писали в нашем материале про последние тренды, глиттера сейчас много не бывает и наносить его можно везде и «с горочкой». «Голографические слезы» могут блестеть по-разному в разных освещениях, однако все равно останутся замеченными.

EUPHORIA Soft Cloud Mousse. Ревитализирующий крем-мусс для всех типов кожи лица

А теперь перейдем к интенсивному уходу. Когда коже нужен срочный ретрит, на полочке в ванной у любой девушки должно быть легкое sos-средство. Крем-мусс подходит для всех типов кожи, а в составе, помимо витаминов, содержится концентрат коллоидного серебра, который действует как мощное, широкого спектра, антибактериальное средство, способствующее уменьшению воспалений и успокаиванию кожи.