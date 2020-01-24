Шойгу пригласил НАТО поиграть

Минобороны России пригласило военных 90 государств мира, в том числе страны НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.

- В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса, в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью шесть тысяч человек, - подчеркнул Шойгу.

По словам главы Минобороны, за пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. Российские военнослужащие уже начали проходить отборочные конкурсы. В них вовлечено около 50 тысяч российских военнослужащих.

- Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы, - пообещал министр.

Напомним, шестые Армейские международные игры пойдут с 23 августа по 5 сентября.