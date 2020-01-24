2020-01-24T13:34:48+03:00
Политика

Шойгу пригласил НАТО поиграть

Членов Североатлантического альянса ждут в России среди участников Армейских международных игр
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Минобороны России пригласило военных 90 государств мира, в том числе страны НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года.Минобороны России пригласило военных 90 государств мира, в том числе страны НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года.Фото: Кирилл ЛОМАКИН
Изменить размер текста:

Минобороны России пригласило военных 90 государств мира, в том числе страны НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.

- В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса, в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью шесть тысяч человек, - подчеркнул Шойгу.

По словам главы Минобороны, за пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. Российские военнослужащие уже начали проходить отборочные конкурсы. В них вовлечено около 50 тысяч российских военнослужащих.

- Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы, - пообещал министр.

Напомним, шестые Армейские международные игры пойдут с 23 августа по 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт рассказал, когда Россия сможет получить долги за поставки оружия зарубеж
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» прокомментировал «КП» информацию о том, как Россия собирается вернуть огромные долги за поставки за рубеж самолетов, ЗРК, танки и прочую технику
ФСИН России: Акция "Бездомный полк" оказалась провокацией
В ведомстве пояснили, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление единовременной социальной выплаты, пока не позволяют решить проблемы всех нуждающихся в улучшении жилищных условий
Новости 24
Новый коронавирус 2020 в России: на границе введен усиленный контроль
Кремль: голосование по поправкам в Конституцию - это не формальность, а выбор
Адвокаты подают международные иски по делу россиянина Винника
Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
Соловьев назвал премьера Украины "вурдалаком" из-за бандеровского лозунга
Ученые воссоздали голос египетского жреца, жившего три тысячи лет назад
Двое россиян получили по 12 лет тюрьмы в США за махинации с кредитными картами
Захарова отреагировала на публикацию доклада ЦРУ о "фашисте" Бандере
"Шанс" на спасение: в России начнут продавать парашюты для эвакуации с высоток
Рейсы из китайского Уханя в Москву отменены из-за вспышки коронавируса
Политолог прокомментировал публикацию ЦРУ доклада о Бандере
Женщина заказала убийство пожилой москвички, чтобы завладеть ее квартирой
Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение о Brexit
Минфин обсуждает вариант налога на накопления в новой пенсионной системе
Дмитрий Козак стал новым замглавы администрации президента
Мединский и Орешкин стали помощниками президента России
Лицензия "Нижневолжского коммерческого банка" отозвана Центробанком
Большой шаг к «ядерной полуночи»: эксперт оценил перевод часов Судного дня
Отъезд принца Гарри и Меган Маркл подкосил здоровье Елизаветы II
Китай поддержал идею Путина провести саммит постоянных членов СБ ООН
В больнице Небраски 19 медсестер родили 19 детей в 2019 году
Гидрометцентр: "Февраль будет больше похож на зимний месяц"
Совет Европы занялся поиском консультантов для проведения реформ на Украине
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 26
Названы самые популярные фрукты у россиян
Объявлен актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7"
Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти Холокоста
Минкомсвязь опровергла данные о появлении списка бесплатных сайтов
Погода в Москве на 24 января 2020 года: снег с дождем и сильный ветер