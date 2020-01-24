Подайте тепла: на что жалуются россияне в сфере ЖКХ

ЖКХ россияне недовольны практически всегда. Чем именно? Ответ на это дает свежий рейтинг проблем этой сферы, составленный Национальным центром общественного контроля «ЖКХ Контроль» на основе обращений граждан в эту организацию.

Больше всего нареканий нынче вызывает состояние домов и качество коммунальных услуг.

- С наступлением отопительного сезона в топ вырвались обращения, связанные с качеством коммунальных услуг, прежде всего — отоплением. Хотя зима в 2019 году теплая, наш мониторинг выявил массовые проблемы, связанные с авариями на коммунальных сетях, - говорит исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Но еще больше жалоб на плохую подготовку домов к зиме. Чаще всего это касается ведомственных домов и малоквартирных, с высокой степенью износа.

Не все плохо. Уменьшилось, как следует из рейтинга, количество обращений по поводу «непоняток» с платой за ЖКХ. Раньше жалобы из серии «а почему мне столько насчитали» традиционно занимали почетное первое место. Напомним: сейчас управляющая компания, если выяснится, что она обсчитала граждан в платежке, должна будет заплатить этим самым гражданам штраф — 50% от суммы переплаты. На эти деньги будет уменьшен следующий платеж за коммунальные услуги.

РЕЙТИНГ

Что волнует россиян в сфере ЖКХ

1. Состояние домов и качество услуг по их ремонту и содержанию 15,1% от всех обращений

2. Качество коммунальных услуг (включая проблемы с отоплением) 14,9%

3. Плата за ЖКХ 13,8%

(По данным «ЖКХ Контроль», 4 квартал 2019 г.)