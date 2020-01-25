Шнуров мог бы мастерить табуретки, а Бузова - продавать путевки

Путь многих известных личностей к успеху и славе был тернист и извилист. Не сразу они почувствовали, кем им стоит быть на самом деле. На кого только не учились! Телесваха Роза Сябитова, например, по образованию инженер-программист, вы только подумайте. Сергей Шнуров чуть не стал философом-религиоведом, а до того окончил ПТУ. Мы узнали, сколько бы получали знаменитости, если бы работали по своим первым специальностям.

Ольга БузоваФото: Instagram.com

Ольга Бузова, туристический менеджер, 50 000 рублей (Здесь и далее - средняя зарплата по этой специальности в Москве - Прим. Ред.)

Окончила Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности «международный туризм и страноведение».

«Дура ли Бузова или только притворяется - пусть это будет главной загадкой страны», - гордо объявила поющая телеведущая пару лет назад в интервью «КП». Вездесущая Оля крутится как белка в колесе: мотается по стране с гастролями, открывает новые бизнесы, зарабатывая миллионы, - всем бы такими дурами быть! А еще у нее красный диплом СПБГУ, где Бузова отучилась на географа.

- Я поступила в университет в 16 лет. И легко могу отличить супесь (порода из песка и пыли. - Ред.) от суглинка (почва с глиной и песком. - Ред.), могу узнать, какая почва - рыхлая или влажная. К сожалению, пока мне эти навыки не пригодились в жизни, - рассказывала ведущая. - По крайней мере мне есть что сказать своим детям. Меня этим мама с папой взяли - тыкали в лицо своими красными дипломами: «Ты тоже должна!» Бузова выбрала геофак, потому что туда легче было поступить: требовалось не 15 баллов (пятерки по трем экзаменам), а 14.

Яна Рудковская, дерматолог, 70 000 рублей

Окончила Алтайский государственный медуниверситет по специальности «врач-дерматовенеролог».

Несколько лет Рудковская работала по специальности: занялась аппаратной и лечебной косметологией, открыла свой салон красоты в Сочи, позже - целую сеть. Но ей до сих пор приходится отбиваться от звания маникюрщицы.

- Рудковская работала в простом салоне маникюра, - заявила недавно Ксения Собчак. Продюсер не стерпела:

- Я была владелицей салона и работала там врачом-косметологом. Там было три кабинета маникюра и педикюра, четыре кабинета косметологии и солярий, 10 мастеров-парикмахеров в смену! Тогда салонов маникюра не было и в помине!

Сергей ШнуровФото: Тимур ХАНОВ

Сергей Шнуров, реставратор, 40 000 рублей

Музыкант окончил ПТУ № 53 Санкт-Петербурга (позже - реставрационно-художественный лицей) по специальности «реставратор произведений из дерева 4-го разряда».

Высшее образование он так и не получил: в юности было недосуг, а теперь уже ни к чему. Хотя пытался: сначала учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, потом - в Санкт-Петербургской духовной академии. И оба раза бросил.

- С одной стороны, как студент-философ я перестал бояться сложных слов. Но благодарен судьбе, что не окончил учебу. Представьте, каково это просыпаться с мыслью, что ты дипломированный философ? - признался музыкант. Зато они помнит, чему учился в ПТУ:

- Могу отреставрировать буфет, диван или кресло. Смогу хоть сейчас сколотить какую-нибудь табуретку. Хотя главное мое достижение в лицее - там я украл свою первую гитару!

Роза Сябитова, инженер, 60 000 рублей

Окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности «инженер-программист».

Когда-то юная Роза мечтала о карьере кинозвезды, пробовала поступить во ВГИК, но Сергей Бондарчук посчитал ее слишком практичной для актрисы. Так и пришлось освоить более земную профессию - программиста. Правда, по специальности Сябитова не работала.

- До того как открыть свое брачное агентство и попасть на ТВ, я была владелицей ювелирного магазина, няней и даже уборщицей, - признавалась звезда «Давай поженимся!». - И знаете, мне не стыдно!

Но инженерное образование все же пригодилось. Телесваха уверена, что именно благодаря ему у нее всегда верный расчет в подборе пар. Кроме того, к своему первому замужеству Сябитова подошла с математической точностью.

- Я прекрасно понимала, что нужен мужчина, который меня полюбит и сделает для меня все, - рассказывала телеведущая. - Поэтому честно призналась будущему мужу: «Миша, я тебя не люблю». На что получила ответ: «Не волнуйся, моей любви на двоих хватит».

Юрий ЛозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Лоза, экономист, 50 000 рублей

Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «экономист».

К моменту выпуска в 2003 году ему было уже под полтинник. Диплом Юрий Эдуардович защищал по... налогообложению. Оказывается, успешный музыкант всю жизнь мучился комплексом неполноценности из-за пробелов в образовании. В юности он учился на гидролога, но быстро понял, что это не его.

- Все эти приборы под названием кипрегель, мензула, теодолит, нивелир… Я сказал: «Не, ребята!»

В 29 лет Лоза попытался попасть в ГИТИС, но безуспешно. А в экономисты подался, потому что всегда хорошо считал.

КСТАТИ

Лепс - «двоечник проклятый»...

Артист, которому писал хиты будущий премьер Михаил Мишустин (в начале 2010-х он задаром сочинил музыку к двум песням Лепса - «Зола» и «Настоящая женщина»), выпускником вуза так и не стал. Окончив музучилище, Гриша отправился в армию, а оттуда - на сцены кабаков. Сидеть на лекциях было некогда, надо было зарабатывать деньги. Да и грызть гранит науки Лепсверидзе никогда не любил: в школе, по его признанию, учителя даже называли его «двоечником проклятым».

…а у Гуфа - две вышки!

Скандальный рэпер Гуф (настоящее имя - Алексей Долматов), который не раз горел на наркотиках и попадал за решетку, на самом деле - на редкость образованный человек. Какое-то время жил с родителями в Китае, где окончил школу и выучился на лингвиста в университете. А вернувшись в Москву, Гуф поступил на экономический факультет и получил второе высшее.