2020-01-25T00:12:30+03:00
Политика

Колония у нас под боком. Но не наша

Киев без войны отдал свои железные дороги под контроль Германии
Сергей МАРДАНжурналист
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Украина теряет железную дорогу и жителей. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССУкраина теряет железную дорогу и жителей. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Украинский премьер официально объявил, что украинские железные дороги переходят под контроль Германии.

Немецкая колониальная администрация, как и в 1919 году, берет под свой контроль основную транспортную инфраструктуру Украины. Дальше можно ждать аналогичных управленческих решений в области управления электроэнергетикой, газотранспортной системой и атомными электростанциями.

О контроле над генпрокуратурой Украины еще четыре года назад сообщил тогдашний американский вице-президент Джо Байден:

- Я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор (Шокин) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому мы в то время доверяли.

Украинский государственный проект капитулировал. Верховная рада сегодня - это что-то вроде совета племени, которые Британская империя любила организовывать в своих африканских колониях в начале ХХ века, для того чтобы приучить туземцев к ножу и вилке.

Украина потеряла 11 миллионов населения

И это только официально.

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона и составляет 37 миллионов человек, заявил министр кабинета министров Украины (не удивляйтесь, в Киеве есть и такая должность) Дмитрий Дубилет, презентуя результаты «пробной» переписи населения.

- Три метода дали приблизительно одинаковый результат - 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях, - сказал министр кабинета министров.

Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составляло 48,45 миллиона человек.

А по последней советской переписи, на Украине жили 52 миллиона.

Только эксперты сразу же усомнились даже в той позорной цифре, которую объявил Дубилет. 37 миллионов? Откуда? Судя по продажам продовольствия, на Украине осталось миллионов 28 - 30...

Поздравляем братьев. И с майданом, и с безвизом, и с безгазом, и теперь - и с безнародом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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