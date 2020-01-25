Валенсия - Барселона 25 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Испании по футболу

Именно эти две команды прошлой весной спорили за Кубок Испании. И тогда "Валенсия" Черышева взяла верх. Сейчас - встреча в чемпионате Испании. Между клубами 6 строчек турнирной таблицы и 12 очков разницы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Валенсия - Барселона 25 января 2020.

Статистика личных встреч Валенсия - Барселона 25 января 2020

Команды играли между сбой в чемпионатах Испании по футболу 170 раз. 83 победы на счету "Барселоны", 42 - у "Валенсии", а еще 45 игр завершились вничью. 14 сентября прошлого года "Барса" победила дома "Валенсию" со счетом 5:2.

Прогнозы букмекеров на матч Валенсия - Барселона 25 января 2020

У "Барсы" чуть побольше шансов на успех.

Прогноз на матч Валенсия - Барселона 25 января 2020

Фаворит поединка - "Барселона", ведомая новым тренером.

Время начала матча Валенсия - Барселона 25 января 2020

Матч Валенсия - Барселона 25 января 2020 года в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Валенсия - Барселона 25 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Валенсия - Барселона можно посмотреть 25 января и начнется в 18:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча Валенсия - Барселона 25 января 2020

Трансляция матча Валенсия - Барселона 25 января 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 18:00 по московскому времени.