2020-01-24T23:21:21+03:00
Спорт

Валенсия - Барселона 25 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Испании по футболу

Футбол, матч Валенсия - Барселона 25 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата Испании по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" сыграет против "Валенсии"."Барселона" сыграет против "Валенсии".Фото: REUTERS
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Именно эти две команды прошлой весной спорили за Кубок Испании. И тогда "Валенсия" Черышева взяла верх. Сейчас - встреча в чемпионате Испании. Между клубами 6 строчек турнирной таблицы и 12 очков разницы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Валенсия - Барселона 25 января 2020.

Статистика личных встреч Валенсия - Барселона 25 января 2020

Команды играли между сбой в чемпионатах Испании по футболу 170 раз. 83 победы на счету "Барселоны", 42 - у "Валенсии", а еще 45 игр завершились вничью. 14 сентября прошлого года "Барса" победила дома "Валенсию" со счетом 5:2.

Прогнозы букмекеров на матч Валенсия - Барселона 25 января 2020

У "Барсы" чуть побольше шансов на успех.

Прогноз на матч Валенсия - Барселона 25 января 2020

Фаворит поединка - "Барселона", ведомая новым тренером.

Время начала матча Валенсия - Барселона 25 января 2020

Матч Валенсия - Барселона 25 января 2020 года в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Валенсия - Барселона 25 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Валенсия - Барселона можно посмотреть 25 января и начнется в 18:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча Валенсия - Барселона 25 января 2020

Трансляция матча Валенсия - Барселона 25 января 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 18:00 по московскому времени.

Валенсия - Барселона 25 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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