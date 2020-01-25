2020-01-24T23:22:38+03:00
Общество

Вопрос дня: 25 января - Татьянин день, праздник всех студентов

На кого сейчас надо идти учиться?
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Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Я не мастер давать советы такого рода. На кого хотят - на того пусть и учатся. А страна наша сейчас нуждается прежде всего в порядочных людях. Но этому, увы, ни в одном университете не научат.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, боксер, ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Сейчас в дефиците серьезные специалисты: инженеры, проектировщики. Крупные компании буквально перекупают их друг у друга. И с каждым годом они будут становиться все более востребованными.

Олег СИРОТА, фермер-сыровар:

- Сегодня сильно не хватает тех, кто может что-то произвести. Одна из самых дефицитных профессий - сыровар. Отрасль только стала возрождаться, и нам остро не хватает специалистов. Хотя зарплаты высокие.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Идти в ту профессию, где душа будет петь. А если серьезно, то будущее за спецами из сферы высоких технологий. Наш с Валерией сын стал таким и очень доволен.

Михаил ВЕЛЛЕР, писатель:

- Вопрос занятный (пауза). На филолога, причем на филфаке Ленинградского университета. Почему? Потому что я там учился.

Амаяк АКОПЯН, иллюзионист:

- Меня приглашали преподавать в цирковое училище. Но я отказался. Потому что самые прожженные фокусники сегодня - политики и олигархи. Мои ученики бы их ни за что не переиграли.

Дмитрий, ученик 10-го класса, читатель сайта KP.RU:

- Интересно, где учат на депутатов? Я бы пошел поучился, чтобы получать зарплату 400 тысяч. Вот что перспективно сегодня!

Роман, студент-заочник, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Я бы пошел в духовную семинарию. Потому что в ХХI веке только в вере можно найти истину и спокойно жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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