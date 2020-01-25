Вопрос дня: 25 января - Татьянин день, праздник всех студентов
Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:
- Я не мастер давать советы такого рода. На кого хотят - на того пусть и учатся. А страна наша сейчас нуждается прежде всего в порядочных людях. Но этому, увы, ни в одном университете не научат.
Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, боксер, ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
- Сейчас в дефиците серьезные специалисты: инженеры, проектировщики. Крупные компании буквально перекупают их друг у друга. И с каждым годом они будут становиться все более востребованными.
Олег СИРОТА, фермер-сыровар:
- Сегодня сильно не хватает тех, кто может что-то произвести. Одна из самых дефицитных профессий - сыровар. Отрасль только стала возрождаться, и нам остро не хватает специалистов. Хотя зарплаты высокие.
Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Идти в ту профессию, где душа будет петь. А если серьезно, то будущее за спецами из сферы высоких технологий. Наш с Валерией сын стал таким и очень доволен.
Михаил ВЕЛЛЕР, писатель:
- Вопрос занятный (пауза). На филолога, причем на филфаке Ленинградского университета. Почему? Потому что я там учился.
Амаяк АКОПЯН, иллюзионист:
- Меня приглашали преподавать в цирковое училище. Но я отказался. Потому что самые прожженные фокусники сегодня - политики и олигархи. Мои ученики бы их ни за что не переиграли.
Дмитрий, ученик 10-го класса, читатель сайта KP.RU:
- Интересно, где учат на депутатов? Я бы пошел поучился, чтобы получать зарплату 400 тысяч. Вот что перспективно сегодня!
Роман, студент-заочник, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
- Я бы пошел в духовную семинарию. Потому что в ХХI веке только в вере можно найти истину и спокойно жить.
ИСТОЧНИК KP.RU