2020-01-24T23:34:34+03:00
Спорт

Кубок мира по биатлону. Смешанная эстафета 25 января 2020. Поклюка. Прямая онлайн-трансляция

В предпоследний день этапа наши выставляют в этом виде сильнейший состав
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лидер сборной России Александр Логинов.Лидер сборной России Александр Логинов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 25 января, сборная России по биатлону примет участие в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Наша команда выйдет на гонку под стартовым номером 4 и у нас ожидается сильнейший из возможных составов. В нашей четверке - Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Всего на старт выйдет 26 сборных по 4 спортсмена в каждой. Каждому предстоит пройти этап в 7,5 километров с 2 огневыми рубежами по правилам обычной эстафеты.

Старт-лист гонки у ведущих сборных таков:

1. Италия (Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара)

2. Норвегия (Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Сюнневе Сулемдал, Ингрид Тандревольд)

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Анна Магнуссон, Элизабет Хогберг)

4. Россия (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых)

5. Австрия (Феликс Лейтнер, Доминик Ландертингер, Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер)

6. Швейцария (Марио Дольдер, Элигиус Тамборнино, Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин)

7. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц)

8. США (Лейф Нордгрин, Шон Доэрти, Сюзан Данкли, Клэр Игэн)

9. Франция (Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Жюстин Брезаз, Жюлия Симон)

Начало гонки в 17:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию состязаний можно будет увидеть на каналах "Матч ТВ" и "Евроспорт".

Кубок мира по биатлону. Смешанная эстафета 25 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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