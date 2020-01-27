Прижала льдинку к обнаженной груди: Волочкова разделась во время снегопада

Анастасия Волочкова – известная любительница русской бани: ни одни выходные артистки не обходятся без веничка и горячего пара. Даже во время отпуска в Таиланде балерина умудрилась найти в южной стране парилку. Что уж говорить о зимней Москве, когда погода располагает к тому, чтобы как следует попариться в баньке, а затем нырнуть в ледяную купель. Что балерина и сделала в минувшие выходные. Во время купания в купели Анастасия сфотографировалась на мобильный телефон и выложила фото в Инстаграм.

Снимок получился особенно эффектным, ведь во время купания балерины пошел снег. На фото 44-летняя Анастасия прижимает к обнаженной груди льдинку, образовавшуюся на поверхности воды . Обычно, перед тем, как нырнуть в купель, Волочкова раскалывает ледяную корку топориком.

- Вчерашнее купание в ледяной купели под снегом. Снежная зима - лучшее время для русской бани. Для меня в искусстве парения самое главное-это контраст температур. Тёплой бани, ледяной купели и холодного душа. Тёплую воду я вообще не использую во время процесса парения. И это придаёт сил и восстанавливает. А вчера вечером был такой прекрасный снежок, - рассказала балерина в Инстаграме.

volochkova_art Вчерашнее купание в ледяной купели под снегом. Снежная зима-лучшее время для русской бани.

К слову, купание в воде со льдом иногда бывает экстремальным. Как-то погружение в холодную воду закончилось для Анастасии травмой: она порезала бедро об острую ледышку. Но даже и без этого плавание в воде такой температуры для неподготовленного человека может закончиться переохлаждением и шоком. Волочкова не раз предупреждала об этом поклонников и рассказывала, что сама она закаливается с детства. К моржеванию Настю приучил ее отец Юрий Волочков, спортсмен и тренер по легкой атлетике.

В ледяной купели Анастасия лишний раз похвасталась своим шикарным загаром: январские каникулы она провела в Таиланде. Компанию балерине на отдыхе составил ее любимый мужчина. Анастасия по-прежнему не публикует фотографий своего бойфренда (не считая изображения его уха, руки или ноги) и держит в тайне его имя. «Это мое глубоко личное, и я не хочу им делиться», - говорит артистка, уверяя, что очень счастлива. Но внимательные подписчики все-таки обнаружили возлюбленного звезды на одном из опубликованных ею кадров. В отпуске Анастасия поделилась затемнённой фотографией с любимым, на которой лицо мужчины невозможно рассмотреть. Но умельцы осветили снимок в фотошопе – и наконец-то увидели, как выглядит избранник Волочковой. На снимке мужчина одет в пляжные голубые шорты, футболку и кепку, он ниже нее ростом. Впрочем, Анастасия держит интригу и никак не комментирует это изображение ее предполагаемого бойфренда.

А вот то, что она собирается выйти за него замуж, Волочкова не скрывает. В свой день рождения, который она отметила 20 января, балерина объявила о грядущей свадьбе. По словам артистки, сейчас они с любимым выбирают красивую дату для грядущего бракосочетания. Как говорит Анастасия, скорее всего они поженятся в октябре - 20.10.2020-го.