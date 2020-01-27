2020-01-27T11:33:23+03:00
Общество

ЦСКА в пятый раз завоевал «Кубок легенд» по хоккею

25 и 26 января в подмосковном комплексе «ЛУЖКИ.клуб» прошёл шестой ежегодный «Кубок Легенд» с участием звёзд отечественного хоккея
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Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВАвтор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ
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Впервые в истории инициатором проведения и организатором мероприятия выступила Ночная Хоккейная Лига, созданная при активном участии главы государства.

Главное – это весёлая «лавочка»

В прошлом году сенсацию преподнесла ветеранская команда «Спартака», впервые с 2011 года – самого первого «Кубка Легенд» – отобрав трофей у четырёхкратного победителя предыдущих турниров ЦСКА. В этот раз вместе с ними за победу традиционно боролись «Динамо» и «Крылья Советов». В составе команд – не только великие хоккеисты, но и представители шоу-бизнеса и организаторов турнира – актёр Оскар Кучера, джазмен Юрий Бутман, президент постоянного партнёра турнира, компании «Норникель», Владимир Потанин.

ЦСКА в пятый раз завоевал «Кубок легенд» по хоккею.

Турнир стартовал с противостояния «Спартака» и «Крыльев Советов». Уже на первой минуте матча счёт открыли «Крылья», но чемпион прошлого года быстро сравнял счёт, а затем вышел вперёд и больше не упустил преимущество.Что им снег?В рамках «Кубка Легенд» в «Лужках» прошёл мастер-класс для юных хоккеистов из Академии им. В. Фетисова. Секреты точных бросков и идеального контроля шайбы будущим чемпионам с удовольствием выдали легенды советского хоккея Игорь Ларионов, Олег Браташ, Александр Кожевников и Владимир Мышкин.

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ

Второй полуфинал с классической вывеской ЦСКА – «Динамо» стартовал после красочного официального открытия турнира, где выступил популярный артист Тимур Родригез. Вскоре после стартового свистка команды обменялись шайбами, за первый период счёт не изменился. В самом начале второго свой вклад внесла природа – снежная буря замела открытую арену в «Лужках», вынудив хоккеистов и зрителей переместиться на крытый каток.

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ

– Начали играть на улице, продолжаем – внутри, всё против нас: соперник, стихия, а мы играем, вот это, я понимаю, настроение, – рассказал глава Попечительского совета Ночной Хоккейной Лиги, президент компании «Норникель», трёхкратный обладатель «Кубка» в составе ЦСКА Владимир Потанин. – Это и есть символ «Кубка Легенд» – преодоление трудностей в честной спортивной борьбе.

Переезд на другой лёд сыграл на руку армейцам – со счётом 6:4 ЦСКА вышел в финал, чтобы постараться вернуть себе титул чемпиона в сражении со «Спартаком».

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ

Голевая феерия в бронзовом матче

Во второй игровой день погода не стала мешать проведению праздника: обе игры по плану прошли на открытой арене. В матче за третье место свой класс показала команда «Динамо». В борьбе с «Крыльями Советов» динамовцы сумели забросить в ворота соперника целых 10 шайб, пропустив всего 4 в свои ворота.

Игрок «Динамо» Алексей Егоров признался, что впечатления от турнира самые приятные.

– Был рад увидеть своих боевых товарищей и окунуться в эту атмосферу праздника. Тем более играли на открытой площадке, а это другие ощущения, другие эмоции, как в детстве, когда мы начинали на открытом льду. И рады, что сегодня удалось выиграть!

Лучшим бомбардиром турнира стал игрок «Динамо» Роман Ильин – он забил 4 шайбы и сделал 6 ассистов.

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДУБОНОСОВ

Интрига до последней минуты

В финале заявку на победу сразу сделали хоккеисты «Спартака», открыв счёт уже на третьей минуте матча. Четырёхкратного обладателя «Кубка Легенда» это, казалось, вовсе не смутило. Армейцы рванули в атаку, но ответить голом им удалось лишь спустя 10 минут.

Как и в полуфинале, на подвиг игроков из ЦСКА вдохновила погода: во втором периоде разошёлся снегопад, и ЦСКА уверенно повёл в счёте – 4:1. Но красно-белые не отпускали соперника надолго. К концу третьего периода «Спартаку» удалось вплотную приблизиться к армейцам – 5:6, но Валерий Каменский виртуозно поставил в матче жирную точку. 7:5 – реванш взят, и «Кубок Легенд» вернулся к ЦСКА, ставшему уже пятикратным чемпионом турнира.

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