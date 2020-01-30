2020-01-29T22:35:21+03:00
Общество

Бесснежная зима - засушливое лето

Климатические изменения диктуют новые условия жизни
Алексей ТИХОНОВ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Для начала немного цифр: по данным Гидрометцентра, на середину января в центральных регионах выпало менее 10% от нормы осадков. А снеготаяние, как мы знаем, источник наполнения водоемов.

В европейской части страны проживает 80% населения. И на эту львиную долю приходится всего лишь 20% водных ресурсов России.

- Россия, бесспорно, является водной державой, - подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Однако это не только большое богатство, но и серьезная ответственность. Учитывая, что свободного доступа к пресной воде у трети населения планеты уже нет, ее ценность возрастает с каждым днем.

Другая напасть - изменение климата. Оно увеличивает количество опасных природных явлений. Например, наводнение в Иркутской области летом 2019 года произошло в результате редкого сочетания природных факторов.

От большой воды минувшим летом пострадал и Дальний Восток. Росводресурсы участвовали в первоочередных восстановительных мероприятиях по расчистке завалов, укреплению берегов и дамб.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Фото: voda.mnr.gov.ru

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Фото: voda.mnr.gov.ru

- В этом году мы планируем завершить проектирование 13 необходимых для районов Иркутской области гидротехнических сооружений и приступить к их возведению, - отметил начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий. - С властями Амурской, Еврейской областей, Хабаровского и Приморского краев Росводресурсы проводят работу по формированию перечня неотложных мероприятий для предотвращения такого рода чрезвычайных ситуаций. К строительству на территории Дальнего Востока также запланировано немало сооружений.

Прошлый год, к сожалению, запомнится еще одной аномалией. Маловодье на Волге существенно сказалось на экологическом состоянии реки. Из-за отсутствия достаточного притока возникла угроза вододефицита десятков городов. Росводресурсам как регулятору Волжско-Камского каскада ГЭС стоило огромных усилий обеспечение устойчивого функционирования систем ЖКХ - люди не остались без воды. При этом давно стоит задача наладить систему стабильного обводнения низовья реки Волги - Волго-Ахтубинской поймы.

На днях в Волгограде представили подготовленный по заказу Росводресурсов проект по дополнительному обводнению поймы. Его реализация позволит обеспечить водой жителей региона, создаст условия для развития сельского хозяйства и комплексного развития прилегающих территорий.

Из первых уст

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов:

Климатические изменения диктуют новые условия жизни. Растет количество опасных природных явлений. Такие проекты, как строительство Волжско-Камского каскада ГЭС, изменили экологический баланс, оказали существенное воздействие на экосистему Волги. Люди думали, что приручили природу, но она сейчас нуждается в серьезной поддержке. Пора изменить свое отношение к ней и помочь в оздоровлении. Сейчас в рамках нацпроекта «Экология» мы реализуем мероприятия по сохранению водных ресурсов, реабилитации рек и озер. К нам присоединились миллионы граждан. Предстоит много работы. Уверен, что совместными усилиями мы сохраним водное богатство страны для многих поколений.

АКТУАЛЬНО

Спасение Волги в цифрах

• 60 млн россиян проживает на берегах Волги.

• 45% промышленных предприятий страны сосредоточено вдоль реки.

• К 2024 году результатом выполнения федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология»,станет снижение втрое доли загрязненных сточных вод, поступающих в реку.

• Более чем 300 га площадей водоемов восстановят Росводресурсы.

• 40 км объектов будут восстановлены в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».К концу 2020 года

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