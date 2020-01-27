2020-01-27T13:57:03+03:00
Общество

«Создала секту и втянула туда своих учеников?»: Новые детали биографии директора школы, которая заказала убийство жены депутата

Журналисты Первого канала и «КП» продолжают разбираться в громкой истории
Вологодское отделение Союза Российских писателей
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По словам очевидцев, прекрасно знающих Василису Маслову, педагог попыталась сформировать на базе своей школы что-то вроде секты.По словам очевидцев, прекрасно знающих Василису Маслову, педагог попыталась сформировать на базе своей школы что-то вроде секты.
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В истории с нападением на жену муниципального депутата Хананашвили Светлану много вопросов, ответов на которые до сих пор не было.

Напомним, 9 января на 35-летнюю женщину напали недалеко от ее дома. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом и сбежал. Светлана Хананашвили провела несколько дней в реанимации, но выжила. Вскоре задержали подозреваемых. Среди них знакомая депутата Михаила Хананашвили - Василиса Маслова, директор частной школы «Русский Гарвард», а также двое ее бывших учеников. 21-летний Николай Фролов был тем самым «неизвестным» с ножом, а 20-летняя Ирина Погарченко участвовала в слежке за Светланой.

Вопросы, которые возникали с первых же дней: как Маслова сумела убедить Фролова пойти на убийство, почему все трое фигуранты уголовного дела оказались прописаны по одному и тому же адресу и какие отношения их связывают?

Жертвой нападения стала 34-летняя Светлана Хананашвили, жена муниципального депутата Михаила Хананашвили Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жертвой нападения стала 34-летняя Светлана Хананашвили, жена муниципального депутата Михаила ХананашвилиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во всем этом попытался разобраться телеведущий Первого канала Дмитрий Шепелев - с гостями своей программы «На самом деле». Специальный корреспондент «Комсомольской Правды» Александр Рогоза поделился в эфире результатами собственного расследования.

Зрителям Первого предстоит услышать много шокирующих подробностей!

По словам очевидцев, прекрасно знающих Василису Маслову, педагог попыталась сформировать на базе своей школы что-то вроде секты. По крайней мере, некоторых своих учеников она старательно отдаляла от общения с родителями.

Николай Фролов Фото: Александр РОГОЗА

Николай ФроловФото: Александр РОГОЗА

Из сегодняшнего эфира на Первом мы так же узнаем, сколько длилась подготовка этого покушения, как Маслова объясняла своим подопечным, почему ей мешает Светлана Хананашвили и для чего директор школы так активно интересовалась недвижимостью Коли и Иры.

Кроме того, в эфире выступит человек, который ранее бывал в квартире Фролова и видел нечто странное...

Ирина Погарченко Фото: Александр РОГОЗА

Ирина ПогарченкоФото: Александр РОГОЗА

Но главной звездой программы станет «тайный свидетель» - герой, который много может рассказать о самих ребятах и Василисе Масловой.

Подробности смотрите сегодня в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле».

Первый канал. «На самом деле».

Понедельник, 27 января, 18:30.

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В Москве продолжается расследование по странной истории с нападением на 34-летнюю Светлану Хананашвили, супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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