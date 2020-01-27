2020-01-27T16:17:32+03:00
Звезды

"Наколола все, что могла": Любовь Успенская показала себя во всей красе

65-летняя певица четыре часа просидела голой на сцене, прикрываясь баяном
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Успенская не боится экспериментировать со своей внешностью.Любовь Успенская не боится экспериментировать со своей внешностью.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Любовь Успенская не боится экспериментировать со своей внешностью. То 65-летняя королева шансона предстанет перед публикой в ультракоротких нарядах с откровенным декольте, то облачится в строгий брючный костюм, который сидит на ней как влитой. Это про артистку классик сказал: "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!". Но иной раз звезда и вовсе показывает себя в чем мать родила.

На съемках собственных клипов Любовь Успенская чудит не по-детски. И все ради острых ощущений. Недавно она спела обнаженной.

"Да, четыре часа голой сидела на сцене. Прикрывалась баяном", - рассказала певица в эфире программы "Ты не поверишь!".

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Послушала все советы, наколола все, что могла
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Успенская признается: она активно ведет блог и читает каждое сообщение своих фанатов. Вот и недавно, изучив просьбы поклонников, показала себя во всей красе. Она разместила пикантное фото за подписью: "Спасибо всем хейтерам за любовь. Послушала все советы, наколола все, что могла".

Подписчики остались довольны увиденным - не каждая дама в столь солидном возрасте выглядит так свежо и молодо, как Успенская. "Любаша, выглядишь просто отпад", "Красавица и умница, достойная самых высоких похвал!", "Любовь Залмановна, как Вы прекрасны", "Обожаю Вас и Ваши песни", "Любовь, вы очень прекрасная женщина!", "Талантливая, умная, красивая!", "Злые люди завидуют, выглядите великолепно", "Единственная нежная и неповторимая", - рассыпались в комплиментах обыватели.

К слову, Любовь Успенская пример того, как может выглядеть пенсионерка в 65 лет. Королева шансона демонстрирует фигуру, как у школьницы. Артистка в последнее время словно обрела вторую молодость - от постройневшей и похорошевшей звезды невозможно отвести глаз. Звезда кокетливо отмечает, что ничего особенного для сохранения молодости и красоты не делает. Она просто перестала есть после шести. Но главный секрет ее чудо-диеты - отключить мысли о еде. Следуя таким простым правилам, артистке удалось избавиться от 10 килограммов.

65-летняя Любовь Успенская собирается рожать.Звезда шансона серьезно настроена и уже ищет донора яйцеклетки

ИСТОЧНИК KP.RU

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