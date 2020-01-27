Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Люди, прошедшие страшную войну и пережившие блокаду, нуждаются в заботе и внимании»

В январе 1944 года советские войска перешли в наступление против 18 немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Операцию назвали «Январский гром». В результате череды мощных ударов войска Ленинградского фронта во взаимодействии с войсками Волховского фронта отбросили фашистов на расстояние 60-100 км от города, полностью освободив Ленинград и существенную часть Ленинградской области от вражеской блокады.

Это стало одним из переломных событий Великой Отечественной войны. Накануне 27 января — Дня снятия блокады Ленинграда — в Ленинградской области прошли массовые акции, напоминающие о знаменательной дате.

ПОМОЩЬ ОТ ВОЛОНТЕРОВ И ВЛАСТЕЙ

В год 75-летия Победы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к волонтерам Победы с просьбой обойти всех ветеранов, узнать какая им необходима помощь. Частые просьбы – навести порядок в квартире, что-то покрасить, привезти дров.

В минувшее воскресенье к волонтерам присоединился глава региона. Александр Дрозденко, который встретился с ветераном Великой Отечественной войны, блокадницей Екатериной Кузьминичной Горенко и у ее дома в Ломоносовском районе у дома вместе с волонтерами установил скамейки.

«Сегодня эти люди, прошедшие страшную войну и пережившие блокаду, нуждаются в этой заботе и внимании. Даже разговор с молодежью за чашкой чая, и понимание, что тебя помнят и ценят, поднимают настроение и дают силы», – отметил губернатор.

Также Ленобласть продолжает программу ремонта домов для ветеранов Великой отечественной и блокадников. В 2019 году властям региона удалось отремонтировать почти 100 домов, в 2020 ремонт пройдет еще по 120 адресам.

В Ленинградской области прошла масштабная военно-историческая реконструкция «Январский гром», которая собрала тысячи зрителей. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

У ПОРОЖКОВ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ

В этот же день в Ленинградской области прошла масштабная военно-историческая реконструкция «Январский гром», которая собрала тысячи зрителей.

«Здесь, на территории Ломоносовского района, наши войска начали наступление, завершившееся полным снятием блокады Ленинграда, - напомнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Сегодня мы вспоминаем всех, кто на передовой и в тылу шел к победе. Реконструкция дает нам возможность воочию увидеть – как сражались наши солдаты, и почувствовать всю силу противостояния той войны. Спасибо тем, кто из года в год сохраняет память о Великой Отечественной войне – проводит реконструкции, открывает памятные мемориалы и музеи, помогает нашим ветеранам».

Реконструкция исторического событий проходит не в первый раз. В этом году реконструкция собрала более 700 участников из 50 городов России, СНГ и стран Прибалтики.

...Рев тяжелой техники, взрывы, клубы дыма. Зрители наблюдали за ходом легендарного сражения, в котором наши солдаты героически разрушали немецкую оборону в январе 1944 года. На поле боя вышли своим ходом танки, бронемашины, грузовики, автомобили и мотоциклы — всего более 30 единиц исторической техники, в дуэли сошлись 15 артиллерийских орудий противоборствующих сторон.

Село Порожки, рядом с которым разворачивается бой, в 1944 году имело важное стратегическое значение в операции «Январский гром» по освобождению Ленинграда. Красной армии нужно было, во что бы то ни стало, взять этот небольшой населенный пункт. Каждая секунда боя идеально отрепетирована. Более 700 человек готовились к ней несколько месяцев. Сегодня реконструкторам благоволила даже погода – 76 лет назад было также сыро, туманно и дождливо.

«Каждый проходит подготовку, поэтому здесь важно не сколько командиры на карте стрелки рисовали, и выходили сюда ногами: да это происходит несколько месяцев. Важно еще с подготовкой каждого бойца. Когда командир получает команду «рота вперед», он четко понимает, как сейчас развернется перед ним подразделение, как оно начнет действовать, как будут действовать подносчики боеприпасов, как работают медики», – сообщил главный режиссер фестиваля Павел Бараненко телеканалу «Мир24».

МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Здесь же на поле прошла интерактивная военно-патриотическая выставка, где были представлены военно-полевые лагеря обеих армий: выставки солдатского быта, позиции стоянки и обслуживания военной техники, экспозиции аутентичного снаряжения и приборов разведки и связи, интерактивные выставки быта полевых госпиталей.

Участники исторических клубов на примере собственных подразделений рассказали посетителям о подвигах советских разведчиков и связистов, пулеметчиков, артиллеристов, зенитчиков.

В марафоне «Дорога Жизни» приняли участие спортсмены из 16 стран, 46 регионов и 223 городов России. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".

Также в Ленобласти у мемориала «Разорванное кольцо» в этот же день стартовал 51-й марафон «Дорога Жизни». В нем приняли участие спортсмены из 16 стран, 46 регионов и 223 городов России.

Перед стартом марафона состоялся митинг, посвященный 76-ой годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Марафон «Дорога Жизни» – соревнование, которое проходит во Всеволожском районе ежегодно. Всеволожская земля жила и работала под обстрелами и бомбежками. Здесь стояли воинские формирования, работали колхозы и аэродромы, проходила Дорога Жизни.

Маршрут марафона прошел от Ладожского озера, мимо памятника «Разорванное кольцо» – поселок Осиновец – разворот – памятник «Разорванное кольцо» – Ваганово – Ириновка – Борисова грива – Рахья –Проба – Углово – Романовка – Всеволожск – Приютино – и завершился у монумента «Цветок жизни».