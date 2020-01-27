Вертолет был нужен Коби Брайанту, чтобы не опаздывать на тренировки: Что известно о баскетболисте, погибшем в авиакатастрофе

Зачем Коби купил вертолет

Черная мамба, как называли Коби за его змеиную пластику и жалящими проходами под кольцо, был знаменит не только подвигами на площадке, но и своим отношением к делу. Брайант был настолько предан игре, что для того, чтобы не опаздывать на тренировки, приобрел свой личный вертолет, который и сыграл роковую роль.

Бывший наставник нашего баскетбольного ЦСКА Этторе Мессина, который потом стал тренером в «Лос-Анджелесе», рассказывал, что даже смущался пунктуальностью звезды:

- Чтобы не стоять в пробках, Брайант иногда прилетал на тренировки на вертолете. Я тогда подумал про себя: «Он зарабатывает 25 миллионов долларов в год и прилетает на тренировку по физподготовке на вертолёте. Что я вообще могу ему сказать — согни посильнее коленочки», - восхищался Мессина профессионализмом звезды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757012" frameborder="0"></iframe> Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант разбился недалеко от Лос-Анджелеса..По данным СМИ, на борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джианна Мария. Она тоже не выжила

Кто был в вертолете?

В тот роковой день Коби Брайант летел с дочкой на матч детских команд, за одну из которых играла Джианна. Как позднее выяснилось (весь вертолет сгорел) в аварии также погибли тренер бейсбольной команды колледжа «Ориндж Кост» Джон Альтобелли, его жена и дочь Алиса, игравшая в одной команде с Джианной.

Гибель Брайанта стала шоком для миллионов поклонников баскетбола.Фото: REUTERS

У Коби осталась три дочери

Коби считался примерным отцом, хотя в его семейной жизни тоже были непростые моменты. Родители Коби были категорически против того, чтобы он женился на мексиканской танцовщице Ванесса Лэйнон и даже не пришли на их свадьбу. Но через два года , когда а Ванесса родила первую дочь, ее приняли в семью.

В 2003 году Ванессу ждало еще одно испытание — Коби обвинили в изнасиловании 19-летней горничной. И хотя Брайянт признал эту половую связь (но по обоюдному согласию), Ванесса поддержала своего мужа на пресс-конференции, посвященной этому скандалу. В благодарность Коби купил супруге кольцо за 4 млн долларов.

А в 2005 году на них свалилось еще одно несчастье - у Ванессы случился выкидыш. Теперь уже Коби поддерживал свою жену, и через год у них появилась вторая дочка — Джианна. Та, которая и была в вертолете с отцом... В 2016 в семье звезды родилась третья дочь, а прошлым летом и четвертая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757054" frameborder="0"></iframe> Тысячи человек вышли на улицы Лос-Анджелеса почтить память баскетболиста Коби Брайанта.

Чем еще известен баскетболист

Деньги

Коби Брайант был одним из самых богатых спортсменов мира. Еще летом 2004 года Брайант подписал с «Лос-Анджелес Лейкерс» 7-летнее соглашение на 136,4 миллиона долларов. А всего за карьеру баскетболист заработал порядка 800 миллионов долларов, умножая свое состояние как успешный бизнесмен.

Стихийный мемориал памяти баскетболиста в Лос-Анджелесе, у арены "Лэйкерс".Фото: REUTERS

Журнал Forbs сообщает, что в 2014 году Коби Б вложил $6 млн в производителя энергетических напитков Body Armor. Через четыре года компанию поглотила Coca-Cola, после чего акции Брайанта оценивались уже в $200 млн. Брайант занимался и венчурными инвестициями. Основанная им компания Bryant Stibel & Co, которая вкладывала деньги в IT, теперь оценивается в 2 млрд долларов.

Травмы

За карьерой Коби Брайанта, которая не раз прерывалась из-за травм, следили миллионы его поклонников. И когда у баскетболиста был диагностирован перелом бокового большеберцового плато левой ноги, газеты подробно описывали его способы восстановления. Потом многие люди проходили реабилитацию по «методике Коби».

Видео крушения вертолёта, в котором погиб баскетболист Коби Брайант.

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