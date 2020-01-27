2020-01-27T17:12:08+03:00
Общество

В РГСУ открылся Центр подходящей работы в Арктике

Центр, открытый при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), займется профориентацией людей, которые хотели бы отправиться работать на Крайний Север. Он расположен на факультете психологии Российского государственного социального университета
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Фото:пресс-служба ПОРАФото:пресс-служба ПОРА
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«Арктика — это форпост запасов огромного количества природных ресурсов, внешняя граница, которая объединяет страны, сильные с точки зрения экономики. Арктика — это экономический и транспортный путь, который еще недостаточно освоен. На территориях Дальнего Востока и Арктики проживает огромное количество разных народностей и культур. Это регион, который требует внимания научной и образовательной среды, более глубокого изучения. Там пока еще можно сделать много открытий. Мне хотелось бы пожелать, чтобы в центре, который сегодня открыт в РГСУ совместно с ПОРА, исследования и образовательные программы двигались вперед, чтобы они стали объединяющими для всего студенчества нашей страны», — сказала ректор РГСУ Наталья Починок, которая приняла участие в торжественном открытии.

Вера Пчелинова, доцент кафедры психологии труда и специальной психологии факультета психологии РГСУ, рассказала о систематизации профессий по методике университета. Специалисты РГСУ распределили востребованные в Арктической зоне РФ профессии по пяти объектам деятельности (природа, техника, человек, знак, художественный образ) и разработали методику профориентации для них.

«Мы планируем, что, помимо консультаций по профессиональному ориентированию, в центре будут проходить лекции экспертов из различных отраслей, связанных с Арктикой. Это позволит укрепить межвузовское взаимодействие и расширит горизонты студентов, обучающихся в РГСУ по различным специальностям, познакомит их с востребованными сферами работы в Арктике», — сказал генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

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