Перенос органов госвласти из Москвы в регионы и приоритет российских законов перед международными: Какие поправки в Конституцию обсудила рабочая группа

За комментариями о том, как идет обсуждение, «КП» обратилась к участнику обсуждений, члену Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдану Безпалько.

- Богдан Анатольевич, на заседании рабочей группы обсуждались варианты с переносом некоторых органов госвласти из Москвы в регионы?

- Да, такие предложения звучали. Необходимо развивать региональные центры. Нахождение там органов федеральной власти придает вес этому региону. Кроме того, есть стремление диверсифицировать различные органы власти. В том числе, географически. При сохранении между ними четкой коммуникации.

- География переноса уже понятна?

- Пока нет. Я и сам могут такое предложить. Чем плоха Вологда — хороший русский город? Но, конечно, должен быть ряд определенных условий для такого переноса. Это должен быть крупный региональный, областной центр. Развитого региона с высокоразвитой инфраструктурой.

- Сходу на ум приходят Ростов-на-Дону или Краснодар...

- Ну, например. Или Нижний Новгород. У него отличная транспортная коммуникация с двумя столицами. И по набору качеств город походит.

- Возражения против такой диверсификации звучали?

- Нет. Специалисты понимают необходимость — ну или желательность - такого шага. В Питер перенесли часть судебных и минобороновских структур, и все функционирует нормально. И ведь такие шаги дополнительно укрепляют единство России. Помогают начать процесс передачи части полномочий на места.

- Обсуждались ли поправки о приоритете российских законов перед международными?

- Да. Возражений против такой поправки не звучало. Люди, в основном, спорили о деталях. Есть различные варианты того, как поправить 79-ю статью. Ряд выступающих говорил о том, что в статьях первой главы и без того уже содержится норма, по которой Конституция и так является основным законом. А, значит, имеет приоритет перед другими актами, в том числе, международными, на территории нашего государства. То есть дискутировали о том, избыточно или нет, «усиливать» это. Глава комитета по международным делам Константин Косачев сделал хороший доклад о необходимости акцентировать приоритет национального закона над международным.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- С международными судами может стать попроще?

- Есть, например, конвенция, подписанная СССР в 1979 году о равноправии женщин и о мерах по предотвращению их дискриминации. Россия — правопреемник СССР. И вот на РФ подали в суд в ЕСПЧ одна гражданка. Она утверждала , что в современной России женщин дискриминируют. И ЕСПЧ принял решение о том, что в нашей стране слабый пол подвергается дискриминации. Но Росия не нарушала и не нарушает ничего из того, что заложено в конвенции от 1979 года! У нас 65% судей — женщины! Третье лицо в государстве, руководитель верхней палаты парламента — женщина. И вот такие толкования международных конвенций — нами могут быть обоснованно оспорены. Или игнорироваться.

- Те из поправок, которые сейчас не будут включены в обновленную конституцию, но которые, тем не менее, сейчас активно обсуждаются — какова их судьба?

- Законотворческий процесс, который был запущен — он привлек к обсуждению огромное число людей. Предложенные нормы будут обсуждаться и в общественном поле, и в СМИ и дальше. И если общество требует, если есть такая необходимость —то какие то проблемы будут в дальнейшем решаться не на уровне поправок в Конституцию. Некоторые люди по незнанию говорят о правках базовых, начальных глав Основного закона. Нет, этого не будет. Остальные предложения — их можно будет направить для внесения поправок в иные федеральные законы. Либо на создание специальных законов. Конституция — основной закон. Она исправляется редко. Пожалуй, раз в несколько десятилетий. И все законотворческие инициативы будут рассмотрены в любом случае. В связи с ростом влияния парламента возрастет, полагаю, внимание к деятельности депутатов. Может быть, давление на них — чтобы они принимали те законы, которые ждут от них люди.

- Порядок прохождения двухступенчатый? Сначала Президент подпишет законопроект по процедуре голосования, а остальные поправки — после всенародного голосования будут приняты?

- Президент сейчас внес закон с поправками, которые касаются жизненно важных вещей, в частности, соцзащиты, приоритетов национального законодательства, создания Госсовета. Что касается других поправок — это , как я предполагаю, будет приниматься следующим законом. А в дальнейшем предусмотрено проведение всенародного голосования, которое будет направлено на одобрение предложенных поправок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756374" frameborder="0"></iframe> Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении.

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