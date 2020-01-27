2020-01-27T19:33:10+03:00
В мире

Бывший советник Трампа: Президент США шантажировал Украину

В распоряжении журналистов New York Times оказалась рукопись еще не опубликованной книги Джона Болтона, где он раскрывает подробности разговора с Дональдом Трампом
Ника ИВАНОВА
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Фото: REUTERS
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Один из ключевых свидетелей слушаний по импичменту, экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Болтон, таки не утерпел, пока его вызовут для дачи показаний. А сразу после увольнения из Белого Дома в сентябре прошлого года начал писать автобиографию. Пока не известно, каким образом рукопись еще не изданной книги могущественного республиканца попала в руки рупору демократической мысли - NYT.

По словам журналистов, Трамп просил Болтона попридержать военную помощь Украине в размере 391 миллионов долларов до тех пор, пока Владимир Зеленский не согласится начать дело против Хантера Байдена - сына главного соперника Трампа на президентских выборах бывшего вице-президента Джо Байдена. Хантер якобы был замечен в отмывании денег на Украине.

Американский президент уже отреагировал на новость в твиттере. Трамп, естественно все отрицает. «Я НИКОГДА не говорил Болтону, что помощь Украине имеет отношение к расследованием по делу демократов, включая Байденов… Если Болтон это сказал, то только ради того, чтоб повысить продажу своей книги», - написал он в своем микроблоге.

Напомним, что уже целую неделю в американском сенате, где большинство за однопартийцами Трампа, идут слушания по импичменту американского президента. И, естественно, республиканцы пресекают на корню все нападки демократов.

Однако, откровения Болтона могут существенно повлиять на настроения некоторых сенаторов-республиканцев, которые сочтут возможным отказать в поддержке Трампу. Тогда соотношение сил в сенате изменится, и хозяина Белого Дома отрешат от должности. Испонять обязанносьти главы государства до выборов в ноябре будет нынешний вице-президент Макл Пенс. И вряд ли он сможет составить конкуренцию любимчику демократов Джо Байдену, а то и Хиллари Клинтон, если та вновь решит принять участие в избирательной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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