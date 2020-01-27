2020-01-27T20:09:24+03:00
В мире

Россия, Китай и США вместе не работают, а теперь — смогут: Британский эксперт оценила предложение Путина созвать «Большую пятёрку»

Член Валдайского клуба Мэри Дежевски рассказала об этом kp.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Владимир Путин предложил провести встречу глав России, Китая, США, Великобритании и Франции для поиска решений глобальных проблем. Фото Алексей Дружинин/ТАССВладимир Путин предложил провести встречу глав России, Китая, США, Великобритании и Франции для поиска решений глобальных проблем. Фото Алексей Дружинин/ТАСС
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Сообщество политологов продолжает обсуждать идею Владимира Путина провести заседание глав государств-членов Совета Безопасности ООН (то есть России, США, Франции, Британии и Китая) — этакий саммит в формате «Большой пятёрки». В перспективе такая переговорная площадка может стать постоянной — предложение из Кремля о первой установочной встрече всем потенциальным участникам разослано. Инициативу уже поддержал Китай.

Но зачем вообще нужен подобный формат, особенно когда есть другие — «Большая семёрка», «Большая двадцатка», АТЭС?.. Об этом «Комсомолке» рассказала эксперт Валдайского клуба, ведущий автор редакционных комментариев и колумнистка газеты The Independent (Британия) — Мэри Дежевски.

1. Возможна ли подобная встреча?

— В теории — нет никаких причин, почему её нельзя было бы провести. Хотя большинство лидеров G5 сейчас заняты другими делами. Президент США приближается к предвыборной кампании-2020 и борется с импичментом в Сенате; китайский лидер столкнулся с кризисом здравоохранения [эпидемией коронавируса — ред.]; французский — с длительными протестами рабочих [движение «Жёлтых жилетов» — ред.], а Великобритания собирается покинуть Европейский Союз. Так что это может быть прекрасное время для активности России, но менее подходящее для всех остальных.

Эксперт Валдайского клуба, колумнистка газеты The Independent — Мэри Дежевски. Фото: YouTube

Эксперт Валдайского клуба, колумнистка газеты The Independent — Мэри Дежевски.Фото: YouTube

2. Но ведь уже есть похожий и давно действующий формат — «Большая семёрка» (G7). В чём разница?

— Такая встреча потенциально могла бы быть менее политизированой и более сфокусированной на результатах. G7 — это клуб сильнейших экономик мира, который имеет значительный прозападный уклон: Россия больше не является его членом [с момента введения санкций в 2014 г. — ред.], а Китай таковым никогда и не был.

С другой стороны, могут возникнуть опасения со стороны важнейших игроков в Европе и АзииГермании и Японии, отчего же их в этой «Пятёрке» не будет. Впрочем, они не представлены и на такой важнейшей площадке, как Совет Безопасности ООН — хотя, если он когда-либо будет переформатирован, то Берлин и Токио имеют все основания к нему присоединиться.

3. Так всё-таки, зачем плодить сущности? Будет ли «Большая пятёрка» эффективной?

— Сейчас три важнейших мировых игроки — Китай, Россия и США — не собраны, пусть даже формально, на ОДНОЙ площадке. Тогда как решение конкретных мировых проблем без их общего участия невозможно. Однако ныне они взаимодействуют в основном лишь на «дуальной основе», а когда двусторонние отношения плохи (США-Китай, США-Россия) — нет возможности собраться вместе и поговорить о других вещах. Затем и нужна «пятёрка».

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Реакция на предложение Владимира Путина провести встречу глав стран-постоянных членов Совбеза ООН ожидается уже в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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