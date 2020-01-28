2020-01-27T23:17:22+03:00
Телевизор

Гоп-стоп, ты много на себя брала

Программа «Ревизорро» вернулась. С новой ведущей Ксенией Милас. Опять дрожат кафе и рестораны по всей стране. Это же хорошо? Или плохо? Наши корреспонденты поспорили о новом проекте
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Заставка передачи "Ревизорро" с Ксенией Милас.Заставка передачи "Ревизорро" с Ксенией Милас.Фото: Youtube
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Программа «Ревизорро» с самого начала казалась проектом хамским и беспардонным. Если кто-то врывается в мой дом (кабинет, ресторан, отель) и ведет себя как генерал на смотре, да плевать мне на его права. Он враг.

Но то, что Елена Летучая выводит на чистую воду рестораторов и отельеров, в принципе казалось борьбой благородной. Иногда. Летучая, конечно, провоцировала и кафе, и гостиницы. И выводила людей из себя. Но так как нарушения налицо, а сама ведущая сохраняла внешнюю беспристрастность, все казалось законным и правильным. Елена с одним и тем же выражением реагировала и на покаяния, и на ругань. Время от времени включая свою знаменитую улыбку. Улыбку, с которой хорошо сниматься в рекламах и играть спутницу очередного мистера Зло из эпопеи про Джеймса Бонда.

Елена Летучая вывела шоу "Ревизорро" на пик популярности.

Елена Летучая вывела шоу "Ревизорро" на пик популярности.

Но Ксения Милас заранее заточена на войну. Она уже знает, кто виноват. Ей нужно лишь показать нам, что на экране враги. Чистоте она удивляется, от грязи в восторге. Она хватает героев за руки и учит жизни людей втрое старше себя тоном избалованной дамы в мехах, которой принесли чуть остывший чай. Ксения отлично держится в кадре. Но весь проект (во всяком случае первый выпуск) превратился в программу о том, как она на «гоп-стоп» берет забегаловки, нарушения в которых и искать не надо. И так ясно, что в придорожном кафе «Печки-Лавочки» ничего, кроме отравления, не найдешь. Достаточно вызвать санэпидемстанцию, которая охотно слупит еще штрафов. Не тому учила Летучая. А тому, как, сохраняя олимпийское спокойствие, вывести людей из себя. Это искусство. За это и смотрели.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Всех в ад!

Сергей ЕФИМОВ

«Ревизорро» давно утратило былую свежесть, по факту шоу угасало уже и при Летучей: пропала новизна ощущений, ведь каждый раз одно и то же. Последний сезон с Настасьей Самбурской, от которой, видимо, ждали фирменной боевитости, а она хоронилась по углам, и вовсе был кислым. Рестораторов было жалко - в России и так-то непросто бизнес вести, а тут еще эта зондер-команда канала «Пятница!», которая вот-вот начнет выкрикивать команды на немецком и жечь просрочку напалмом. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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