2020-01-28T01:06:51+03:00
Звезды

«Так много тепла и любви»: Екатерина Климова в мокром купальнике рассказала о своих чувствах

Актриса поделилась романтическими снимками [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Екатерина Климова поделилась в Инстаграме снимками в купальнике. Фото: Инстаграм.Екатерина Климова поделилась в Инстаграме снимками в купальнике. Фото: Инстаграм.
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Екатерина Климова на днях отметила день рождения: 24 января актрисе исполнилось 42 года. В Инстаграме она поблагодарила поклонников за поздравления и поделилась серией красивых отпускных снимков в купальнике. Актриса рассказала о том, что чувствует огромную признательность за поддержку и ощущает любовь своих подписчиков.

- Благодарю всех за поздравления и пожелания! – написала Екатерина. - Так много тепла и любви!!! Спасибо за эти эмоции, которые вы мне дарите каждый день.

Фотографии сделаны на пляже острова Бали, где Климова недавно отдыхала вместе со своими детьми. Актриса в красивом голубом купальнике идет по берегу с мокрыми, растрепанными после купания волосами. Камера запечатлела ее улыбку – Екатерина выглядит очень счастливой и расслабленной.

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Благодарю всех за поздравления и пожелания!!! Так много тепла и любви!!! Спасибо за эти эмоции, которые вы мне дарите каждый день СПАСИБО за все!
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К слову, в том же самом купальнике во время отпуска сфотографировалась и дочь Климовой – 17-летняя Лиза. Судя по всему, мама с дочкой носят один и тот же размер одежды и обмениваются вещами. Подписчики Инстаграма убедились, что Лиза растет такой же красавицей, как и ее мать. А Екатерина в свои 42 года ничуть не уступает дочке – ее фигура по-прежнему остается стройной и по-девичьи подтянутой даже после рождения четверых детей.

На Бали актриса решила устроить фотосессию для своих детей и в один из последних дней отпуска сфотографировалась всей семьей, вместе с Лизой, ее братьями – 13-летним Матвеем, 11-летним Корнеем и младшей дочкой, четырехлетней Беллой.

- Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже, - пошутила артистка. - Куда ты летишь, время?

Четверых детей Екатерина родила от троих разных мужей. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Илья Хорошилов, отец Лизы. Забрав дочку, Климова ушла от него в разгар своего романа с актером Игорем Петренко. Игорь стал ее вторым мужем – они прожили вместе 9 лет, в этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.

Актриса сфотографировалась на пляже Бали, где она отдыхала недавно. Фото: Инстаграм.

Актриса сфотографировалась на пляже Бали, где она отдыхала недавно. Фото: Инстаграм.

По словам Климовой, ни один ее брак не сложился из-за перфекционизма.

- Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство, - призналась актриса в одном из последних интервью. - По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось.

Поклонники уверены, что Екатерина обязательно найдет свое счастье. В комментариях они советуют ей обратить внимание на мужчин вне съемочной площадки и больше не связывать свою судьбу с актерами. «Вам нужен хороший, добрый мужчина, который будет заботиться о вас и ваших детях, беречь вас и станет для вас сильным плечом», - пишут фолловеры в Инстаграме.

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Первый кадр показывает совсем юную Катю: на фото актрисе вряд ли больше 20 лет. Поклонники звезды смогли воочию убедиться, что с возрастом Климова только хорошеет. Сейчас, в 40 с хвостиком она выглядит гораздо красивее, чем в юности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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