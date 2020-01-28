Андрей Макаревич - о том, что якобы Ольга Любимова не дала денег на фильм о "Машине времени": Я не ходил и денег не просил

-...Алло, Андрей! Ну, наконец-то у тебя заработал телефон. А то я столько дней никак не мог до тебя дозвониться.

- Я только приземлился. Чего ты хочешь, Саша?

- А! Первый вопрос - вот в Питере выставка открывается (или даже уже открылась). Называется: "Понаехали". Там - художники со всего мира, и там - Андрей Макаревич.

- Да.

- Мало кто знает - ты какое принимал участие? Это графика, о которой мы в "Комсомолке" уже не раз писали, - я имею ввиду "Красное и чёрное"?

- Там - нет, нет, нет! Там серия "Потоп", которую мы с Сашей Галицким делали.

- А, мы тоже про неё писали.

- Ну, да.

- Ну, ясно... А почему ты вдруг решил вот участвовать в выставке мирового масштаба? У тебя же обычно были такие - какие-то более... (камерные).

- Ну, потому что - хорошая затея, хорошая компания. Почему не поучаствовать?

- И потому что Макаревич - уже художник мирового уровня? А не только российского и европейского.

- Ты знаешь, у меня было штук 15, наверное, персональных выставок за рубежом. Так что...

- Угу. Понял... И - чтобы тебя не задерживать, у тебя сейчас сразу несколько концертов - в том числе и в "Крокусе" (Февральский график выступлений Макаревича и "Машины" - см. ниже.) Э-э, что - ты не наездился, не навыступался, не напраздновался?

- Пока нет.

- Что - ты так востребован нами, зрителями? (Уважаемые читатели! Извините меня, пожалуйста, за такую вот корявую фразу.) Или у тебя у самого жажда такая?

- Да ничего в моих ощущениях не изменилось, вообще-то.

- То есть, как было там полвека назад, так и все есть.

- Это абсолютно.

- И ещё один вопрос... Коль ты с чемоданами - не буду долго. У нас здесь министр культуры поменялся, пока ты летал... (По сведениям "КП", Макаревича не было в стране более полутора недель.)

- Все, даже не хочу обсуждать!

- То есть, вот даже - ответить на "дезу", что якобы Макаревич приходил, просил деньги, - ты тоже на это не хочешь? ("Желто-газетная молва" приписывает Ольге Любимовой, которая до министерского поста занимала должность руководителя департамента кинематографии Минкульта, такую фразу: "Мы врагов не поддерживаем!" Так, якобы, она отреагировала на просьбу выделить деньги на съемку фильма о группе "Машина времени".)

- Я не приходил и не просил. Я знаю, что ребята хотели снимать фильм...

- Но они же сняли!

- Нет, они его не сняли, денег им не дали. А кто не дал и что там она (Ольга Любимова. - А.Г.) говорила - мне неизвестно, я этого не слышал. Вот и все.

- Слушай, но вообще я сторонник чего? Что не стоит про женщину столько гадостей говорить, тем более, что она только начинает работать...

- Вот я и не говорю.

- Вот. Тем более - это 15 лет назад она эту футболку надела. (С нехорошим словом.)

- Все, ладно, извини, я побежал границу проходить.

- Ну, все, давай. С приездом тебя.

- Спасибо.

КСТАТИ

Выступления Андрея Макаревича и "Машины времени" в феврале

1 февраля, клуб Игоря Бутмана - программа "Джазовые Трансформации".

3 февраля ЦДЛ - Андрей Макаревич + Дмитрий Быков "Песни про нас".

5 февраля, зал Чайковского - Владимир Познер, Андрей Макаревич, Дмитрий Ситковецкий, Полина Осетинская в спектакле "Чёрт, солдат и скрипка".

15 февраля, Концертный зал на Новом Арбате - программа "L.O.V.E. - "Песни про любовь" (впервые за три года!).

"Машина Времени":

20 февраля - Екатеринбург,

22 февраля - Уфа,

24 февраля - Самара,

28 февраля - Москва, "Крокус Сити Холл".