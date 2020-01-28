Рассказать стране о добре: По России стартовала уникальная экспедиция доноров костного мозга

В России впервые стартовала масштабная экспедиция доноров костного мозга «Совпадение». 27 января акция началась в Волгограде, всего за год ее участники посетят 120 городов России. Первый же этап охватит 21 город Южного федерального округа.

Цель экспедиции - рассказать о донорстве костного мозга, о том, как оно способно подарить жизнь тысячам больных лейкемией, об особенностях процедуры и о том, как важно расширять национальную базу доноров.

Участниками экспедиции стали журналисты, доноры, социологи и врачи. Они пообщаются с жителями как больших городов, так и маленьких населенных пунктов, ответят на вопросы людей.

Экспедицию «Совпадение» организовали «Русфонд» и Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова, при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты России.

В каждом городе участники акции проведут целую серию мероприятий: лекции, показы фильмов, экскурсии, знакомство с городскими знаменитостями, интервью, мастер-классы доноров и для доноров и многое другое.

- Их задача — повысить интерес людей к теме донорства, ответить на актуальные вопросы, развеять страхи и поставить на повестку дня идеи бескорыстия, самопознания и ответственности как основы для формирования нового поколения страны, - отмечают организаторы экспедиции.

Всем, кто захочет помочь спасти жизнь человека, сделать доброе дело и стать донором, участники акции прямо на месте помогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Все расходы по проведению типирования берет на себя Русфонд.

- Экспедиция - уникальное явление в истории России, ранее никто не проводил мероприятий национального масштаба в поддержку проекта о донорах. Задача «Совпадения» — радикальное изменение ситуации с донорством костного мозга в России, привлечение к идее донорства значительного количества добровольцев, - подчеркнули организаторы.

ВАЖНО

Что нужно знать о донорстве костного мозга

1. Каждые 20 минут в России кто-то узнает, что болен лейкозом - раком крови. Часто единственный шанс на спасение для таких пациентов - пересадка костного мозга. Кто-то из родных подходит в качестве донора лишь в 15-20% случаев. Если чуда не случилось, врачи начинают искать “генетического близнеца” - человека, чей набор генов совпадет с набором генов пациента. Шансов на такое совпадение еще меньше - 1 на 10 тысяч. Облегчить поиск помогают регистры потенциальных доноров костного мозга - чем больше в них будет людей, тем выше шанс каждого пациента на спасение.

- Несмотря на значительное увеличение донорской базы (сегодня в различных регистрах России содержатся данные о фенотипах более 100 тыс. человек), чтобы хотя бы частично покрыть реальную потребность в пересадках костного мозга в России, в Регистр надо привлечь еще сотни тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет, - говорят в "Русфонде", который занимается созданием и развитием российского Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

2. Регистры доноров костного мозга есть и в других странах, но шанс найти подходящего по фенотипу человека среди представителей других национальностей - меньше.

- По данным гематологов, подобрать донора в международной базе данных не получается для половины пациентов. Нужны фенотипы, характерные для нашей многонациональной страны, - говорят создатели российского регистра.

3. Как стать потенциальным донором? Это не сложно. Для начала нужно сдать кровь на HLA-типирование. Сделать это может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет без серьезных заболеваний. Специалисты определят ваш уникальный состав генов и занесут информацию в регистр. Сдать кровь на типирование помимо акций можно круглый год в любом медицинском офисе ИНВИТРО в каждом городе.

Однажды, возможно, ваши данные совпадут с фенотипом человека, которому будет нужна пересадка. Тогда сотрудники регистра свяжутся с вами и попросят стать донором. Важно, что окончательное решение останется за вами - вы сможете передумать и отказаться. За безопасность ваших данных тоже переживать не стоит: они хранятся в двух разных базах в зашифрованном виде, причем база с персональными данными не имеет выхода в интернет - сайт kp.ru подробно об этом писал.

Эксперты подчеркивают, что трансплантация костного мозга - это стандартная процедура, она делается во всем мире и безопасна для донора.

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