Случись эпидемия коронавируса в России — нам не спастись

Новостные сюжеты из Китая сегодня выглядят словно кадры из фильмов про зомби-апокалипсис.

Карантин вводится в огромных городах миллионниках, армия и врачи в костюмах биологической защиты разворачивают мобильные госпитали, специальная техника проводит дезинфекцию целых городских кварталов.

Таймлапс скоростного строительства больницы в Ухане, которая откроется в начале февраля.

Китай демонстрирует всему миру совершенно невероятный уровень организации государственной медицины и умения всех служб китайской государственной машины работать в условиях исключительно сложной чрезвычайной ситуации.

Я точно отдаю себе отчет, что это воспринимается как фантастика не только нами. Ничего подобного не существует ни в богатой Европе, ни в США, где государственной медицины вообще нет.

Китайская медицина и китайское государство выглядят сегодня так же, как выглядят китайские мосты, китайские высокоскоростные железные дороги и самый большой в мире пекинский аэропорт. Как фантастический фильм.

Мы тем временем, который день обсуждаем смену российского правительства и начало очередной новой эпохи. Благодаря отставке правительства кабмина, стало известно, что Минздрав еще в 2015 году прекратил сотрудничество по проекту создания Национального интеграционного центра мониторинга биологических угроз (НИЦ МБУ) c ОАО "РТИ" (известного разработкой Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС - НЦУКС и Национального центра управления обороной-НЦУО).

Строительство больницы в Ухане (день первый).

Это – та самая структура, которая и должна координировать в стране работы по борьбе с какой-нибудь эпидемией, если она, не дай Господи, случится.

Поскольку у Минздрава до такой неактуальной задачи руки не дошли, появись в России какая-нибудь атипичная пневмония, нашим военным и медикам вместо инструкций, готовых протоколов и современного медицинского оборудования, придется пользоваться сериалом «Эпидемия», в качестве рабочего руководства. А вместо мобильных госпиталей с замкнутой стерильной средой придется разворачивать армейские палатки с печками-буржуйками и полевые кухни производства 1962 года из армейского резерва.

Это по-настоящему страшно. Если в стандартной российской ситуации мы можем в очередной раз дежурно ужаснуться тому, что в Новосибирской городской клинической детской больнице нет постоянной бригады реаниматологов в результате чего там два дня назад умер ребенок, то эпидемию мы переживем, лишь в том случае, если это будет эпидемия гриппа. Хотя и от гриппа ежегодно умирают тысячи людей. Просто об этом не говорят в новостях...

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