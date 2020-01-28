2020-01-28T15:16:36+03:00
Экономика

«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет

Экономист Георгий Бовт считает, что начиная с определенных сумм популистские аргументы отходят на второй план
Виктор МАТРОСОВ
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Российский алюминий украинские посредники перепродают в США, где он используется для строительства конструкции ракеты-носителя Antares.Российский алюминий украинские посредники перепродают в США, где он используется для строительства конструкции ракеты-носителя Antares.Фото: NASA
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Днепропетровский завод «Южмаш» заказал в России более 88 тонн алюминия на сумму 110 млн рублей, сообщили украинские СМИ. И это уже не первые подобные контракт. Российский алюминий украинские посредники перепродают в США, где он используется для строительства конструкции ракеты-носителя Antares.

Нет ли в этой сделки лицемерия? Ведь раньше Украина планировала отказаться от торговли с Россией, а американцы вытеснить российский алюминий со своего рынка. Об этом «КП» спросила политолога Георгия Бовта:

- Это обычный бизнес, - считает Бовт. - У России в прошлом году вырос товарооборот с Украиной, по сравнению с предшествующим годом. То есть бизнес-отношения между странами развиваются. Тем более алюминий - не запрещенный товар. Не вижу ничего плохого в том, что Россия продает алюминий на Украину, а та - в США. Российский алюминий не является каким-то уникальным. Если его не продадим мы, то продаст какая-то другая страна. Не будем забывать, что Россия сама преспокойно продает американцам ракетные двигатели для их космического проекта. И эти двигатели вывели из-под санкций. Потому что никто не будет в здравом уме вводить санкции в ущерб себе. В общем, начиная с какой-то суммы все политические аргументы отходят в сторону, уступая место чистой экономике. Если бы у России был бы товарооборот с США, как у них с Китаем, мы вообще могли бы позволить себе намного больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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