Российский потребитель предпочитает качество

Неждат Син, председатель Ассоциации Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона имеет 25 летний опыт работы. Он с радостью поделился своими наблюдениями о российских потребителях.

- Как российский потребитель относится к турецким цитрусовым?

- Я думаю, что существует тесная взаимосвязь между российским потребителем и турецкими экспортерами. Нам удалось достичь успехов на российском рынке, так как мы постоянно повышаем качество продукции и совершенствуем производство. Мы можем поставлять требуемую продукцию постоянно. Мы занимаемся экспортом цитрусовых в Россию уже 25 лет.

Российский потребитель любит турецкие цитрусовые. Средиземноморские цитрусовые производятся в благодатном климате, который способствует вызреванию чрезвычайно вкусных и сочных плодов. Нельзя не отметить и удобство логистики. Ведь цитрусовые попадают на стол российского потребителя практически с ветки. Транспортировка занимает максимум 1 неделю. И российский потребитель прекрасно это понимает. Турецкие цитрусовые попадают на российский рынок практически немедленно, после снятия урожая, что гарантирует сохранение свежести и вкусовых качеств.

И это так ценит российский потребитель. Я могу гарантировать, что Турция поставляет свежие и высококачественные продукты по разумным ценам. Ароматные турецкие апельсины – это прекрасное сочетание цены и качества. Хочу отметить, что Турция успешно конкурирует на рынке с другими производителями цитрусовых. Турция производит сельскохозяйственную продукцию по мировым стандартам с использованием новейших технологий и достижений агротехники и мы всё время развиваемся в этом направлении.

- Что делается для налаживания более тесных связей с российским потребителем?

- Мы стараемся вести индивидуальный диалог с российским потребителем. Каждый раз, когда я еду в Россию, я посещаю рынки и супермаркеты, напрямую общаюсь с потребителями. Я вижу очень положительную реакцию, слышу одобрительные отзывы. Я вижу, что россияне любят наши лимоны, апельсины, грейпфруты и другие фрукты. Наша рекламная деятельность в России также укрепляет наши связи с российским потребителем. Важный вклад в последнее время вносит и совестная работа с работа со Средиземноморской Ассоциацией экспортеров свежих фруктов и овощей. Турецкие экспортеры участвуют в выставках, таких как World Food Moscow и стенды с турецкой продукцией пользуются неизменным успехом.

- Как вы оцениваете развитие торговых отношений между Россией и Турцией?

- Отношения между Россией и Турцией развиваются стабильно. Улучшение политических отношений между двумя странами положительно сказывается и на торговых отношениях.

Очень позитивным шагом стала отмена виз в прошлом году. Отмена виз ускорила время доставки сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Конечно же хотелось бы полной отмены виз. Это окажет чрезвычайно позитивное влияние на отношения наших стран. Я смотрю на будущее с оптимизмом и надеюсь, что отношения будут только улучшаться. Экспорт турецких цитрусовых в Россию постоянно растет. Мы самосовершенствуемся, используем новые технологии, работаем в сотрудничестве с университетами (факультетами сельского хозяйства и лесного хозяйства) и НИИ Турции.

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