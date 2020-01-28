2020-01-28T18:37:33+03:00
Телевизор

Две женщины, один мужчина - как сделать выбор?

Главный герой новой телевизионной мелодрамы "Снежный ком" решил пожить на две семьи
Глеб ГУБАРЕВ
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Андрей поехал в командировку и познакомился там с эффектной Наташей. Кадр из фильмаАндрей поехал в командировку и познакомился там с эффектной Наташей. Кадр из фильма
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Если сериал на канале "Россия" начинается с рассказа о медовом месяце двух счастливых молодоженов, можно смело ставить все деньги на то, что счастье это будет недолгим. В случае с Андреем и Викой, главными героями нового мини-сериала "Снежный ком", романтическое путешествие свежеиспеченных супругов прервет начальство Андрея, решившее срочно выдернуть его из объятий молодой жены и отправить в важную командировку. Естественно, расстроенный такой бесцеремонностью парень при первой же возможности сделает то, что сделал бы на его месте любой нормальный русский мужик. Нет, он не набьет морду начальнику, а просто пойдет и напьется. В качестве бонуса молодожену перепадет красотка Наташа, вместе с которой он проснется похмельным утром.

Что делать? Конечно, забыть поскорее о столь досадном инциденте и возвращаться к любимой жене. Но Наташе Андрей так понравился, что она не желает его отпускать. А он и рад бы рассказать ей о жене, ждущей его где-то далеко-далеко, но вот беда: Наталья - дочь очень серьезного бизнесмена, с которым тесно сотрудничает фирма Андрея. Рассорившись с девушкой, парень рискует сорвать выгодный контракт и остаться без работы. Выход один - начать жить на два города и две семьи, не забывая при этом вдохновенно врать то одной супруге, то другой. Разумеется, такой "осенний марафон" продолжаться долго не может, и даже самый талантливый врун, коим Андрей точно не является, рано или поздно провалит все пароли и явки.

Вика чувствует, что муж что-то от нее скрывает… Кадр из фильма

Вика чувствует, что муж что-то от нее скрывает… Кадр из фильма

Поучительная история о мужской бесхребетности и бессмысленной погоне за двумя зайцами (в данном случае зайчихами) разыграна молодым актерскими составом - Александрой Третьяковой (Вика), Кристиной Александровой (Наташа) и Ильей Ильиных (Андрей).

Россия 1, 1 февраля, "Снежный ком", 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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