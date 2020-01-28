Украинские журналисты сдали советский ресторан полицаям

В городе Прилуки Черниговской области, не первый год работал ресторан, оформленный в советском стиле. Судя по интерьерам, владельцы заведения, просто скупили на барахолках и в антикварных магазинах всю имеющуюся атрибутику советской эпохи – от портретов Сталина и Ленина до пионерских вымпелов. И хаотично разместили на стенах, без какого-то злого умысла или идеологического подтекста. Правда, времена на Украине изменились – полным ходом идет так называемая «декоммунизация». Единственная сфера деятельности, где пост-майданная Украина демонстрирует явные успехи и являет всему миру торжество закона – от 5 до 10 лет «за изготовление, размещение и демонстрацию советской символики».

Бдительная съемочная группа телеканала ТСН заявилась в этот ресторан и там, увидев интерьеры, тут же налилась праведным гневом. Журналистка строго вопрошает 20-летнюю администраторшу: «Что для вас Сталин?», показывая рукой на портрет Вождя. Девушка выкручивается, как может, хотя можно было бы честно сказать – «Сталин и Ленин создатели государства Украина».

Но это в России так можно говорить, а в нынешней Украине, стоит десять раз подумать и промолчать. Журналисты вызывают полицию, приезжает целая следственная группа, составляется протокол… Виновных, конечно, покарают, интерьеры продадут антикварам – такие вещи советской эпохи уже стоят не дешево и на них есть устойчивый спрос. Интересно другое – а чем, в итоге, закончится «декоммунизация» на Украине?

Памятники Ленину уже все снесли. Что будут делать дальше? Было бы логично начать возвращать подаренное большевиками и коммунистами. Ленинские подарки – Малороссию от Луганска до Одессы, сталинские подарки – Закарпатье, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновецкую области. Потом подарки российских царей – чтобы и духа москальского небыло в Незалежной… Конечно, никто на Украине так делать не будет, потому что ее тогда не останется. По логике развития событий, будут просто сажать за красные звездочки, законом о декоммунизации это дозволяется.