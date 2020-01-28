Пелагея вместе с мужем отпраздновала трехлетие дочки

Пелагея и Иван Телегин хоть и объявили о расставании в конце 2019 года, но по-прежнему являются любящими родителями чудесной дочки Таисии. Певица вместе с мужем отпраздновала трехлетие малышки.

Пелагея и Иван Телегин устроили в честь Дня рождения Таисии большой праздник в стиле мультфильма "Щенячий патруль". Судя по фотографиям, малышка абсолютно счастлива.

_pollyteam_ Иван Телегин с дочкой Тасей

Пелагея и Таисия блистали на празднике в одинаковых нежно-голубых платьях. Телегин преподнес певице огромный букет роз. К слову, недавно хоккеист перенес операцию в Германии. Поэтому его рука была в гипсе и в бондаже.

Глядя на совместные снимки, сложно поверить, что Иван и Пелагея находятся на грани развода. Слишком органично они смотрятся вместе. А уж о том, что хоккеист души не чает в дочке, и говорить не приходится.

time.for.pelageya Пелагея вместе с мужем отпраздновала День рождения дочки

Напомним, Пелагея заявила, что разводится с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным после слухов об измене мужа. Позже и сам спортсмен сообщил, что их история любви с певицей подошла к концу. По его словам, в распаде их семьи нет вины посторонних людей, обстоятельств или событий. "У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!", - резюмировал спортсмен.

Несколько лет в СМИ ходят слухи, что Пелагея стала причиной того, что Телегин оставил беременную возлюбленную ради певицы. Сама артистка все инсинуации отвергала, говоря, что к моменту ее романа избранник был свободен.

pelageya.com2003 Пелагея и Иван Телегин устроили в честь Дня рождения Таисии большой праздник

Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина три года назад. Спортсмен и певица отправились в загс после окончания чемпионата мира 2016 года. 21 января 2017 года артистка родила дочь Таисию.