2020-01-28T22:21:04+03:00
Звезды

«Знающих людей в Москве очень мало. Но философов и мыслителей - чертова пропасть…»

29 января мы отмечаем день рождения Антона Павловича Чехова
Денис КОРСАКОВколумнист, специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники
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Антон Павлович ЧеховАнтон Павлович ЧеховФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С одной стороны, он многим должен казаться мрачнейшим писателем: перечитайте хоть его рассказы вроде «В овраге» или «Володя», хоть «Дядю Ваню» со знаменитым финальным монологом про то, что жить очень тяжело: лишь смерть принесет облегчение, небо в алмазах и «жизнь светлую, прекрасную, изящную». С другой - Набоков восхищался тем, как много он в своей жизни сделал для других людей, от тысяч больных неимущих крестьян, которых лечил бесплатно, до детей, для которых строил школы. «Та же великая доброта пронизывает его книги - он не делал ее своей литературной платформой или программой, она была естественной окраской его таланта».

Две страны, в которых его любят больше всего, - Россия и Англия (та самая Англия, в которой придумали понятие «сплин» и ввели в обиходный язык слово intelligentsia). Не знаем, что посоветовать британцам, но для русских читателей - вот несколько цитат Чехова о русской жизни и о том, как к ней относиться.

- Нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, весьма переходное и житейски естественное.

- Увеличилось не число нервных болезней и нервных больных, а число врачей, способных наблюдать эти болезни.

- Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить.

- В жизни нет сюжетов, в ней все смешано - глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со смешным.

- Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела.

- Знающих людей в Москве очень мало; их можно по пальцам перечесть, но зато философов, мыслителей и новаторов не оберешься - чертова пропасть… Бросишь камень - в философа попадешь; срывается на Кузнецком вывеска - мыслителя убивает.

- Тот, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому ничего больше не остается, как стать чиновником.

- Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически.

- Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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