Анастасия Павлюченкова покидает Австралию

Анастасия Павлюченкова (30-я ракетка мира) не смогла выйти в полуфинал турнира Большого шлема. 28-летняя российская теннисистка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (32) — 6:7; 3:6 и не смогла показать лучший результат в карьере. Павлюченкова уже пять раз на турнирах Большого шлема доходила до стадии четвертьфинала, где каждый раз уступала своим соперницам.

Тем ни менее этот турнир можно занести Насте в актив. Она прошла дальше всех из наших теннисистов. При этом россиянка обыграла двух экс-первых ракеток мира — чешку Каролину Плишкову (2) и немку Анжелику Кербер (18).

Мугуруса в полуфинале сыграет с румынкой Симоной Халеп. В другом полуфинале австралийка Эшли Барти (1) встретится с американкой Софьей Кенин (15).

У мужчин немец Александр Зверев (7) в четырех сетах обыграл швейцарца Стена Вавринку — 1:6; 6:3; 6:4; 6:2. Напомним, что в понедельник Вавринка в пятисетовом матче победил нашего Даниила Медведева и, похоже, еще не восстановился после матча, продолжавшегося 3 часа 25 минут.