С пенсионных накоплений придется заплатить налог? Мы узнали, как на самом деле

В последнюю неделю все только и обсуждают новую пенсионную реформу. То чиновники неверно интерпретировали слова президента и зазря подарили миллионам работающих пенсионеров надежду на индексацию. То разные эксперты додумывают смыслы к словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. В первой истории мы уже разобрались. Давайте выясним, в чем суть второй.

В середине января Сергей Швецов рассказал «Российской газете» нюансы новой схемы пенсионных накоплений. Она называется гарантированный пенсионный план. ЦБ долго обсуждал идею с Минфином. В конце прошлого года представили согласованный вариант, а теперь ждут одобрения нового правительства.

Гарантированный пенсионный план - это не замена для действующей государственной пенсионной системы. ГПП лишь дополняет ее. 22%, которые работодатель отчисляет в Пенсионный фонд на страховую часть пенсии, никуда не денутся. Предложения чиновников касаются лишь той системы накопительных пенсий, которая была заморожена шесть лет назад. Схемы в целом очень похожие. Наши накопления будут лежать в частных пенсионных фондах. Те будут вкладывать их в ценные бумаги и выплачивать инвестиционный доход. А при выходе на пенсию мы будем получать прибавку к пенсии. Но есть нюансы.

Самое главное - копить на обеспеченную старость придется самостоятельно. Отщипывая по чуть-чуть от каждой зарплаты. Для сравнения, раньше это делал работодатель. При этом есть несколько более выгодных для граждан инициатив.

1. Наши накопления застрахуют. Так, как это сделано с депозитами - на сумму до 1,4 млн рублей. Если что-то случится с частным фондом, государство компенсирует потери.

2. Деньги можно будет передать наследникам. Причем ту или иную сумму они получат в любом случае, даже если умерший получал пенсию несколько лет. Напомним, сейчас эти деньги сгорают и переходят государству или частному фонду. Наследники получают их лишь в том случае, если человек не доживает до пенсии.

3. Часть денег можно будет получить, если случится несчастье и средства понадобятся для дорогостоящего лечения.

4. Чтобы стимулировать россиян откладывать деньги на будущее, чиновники придумали налоговый вычет. К примеру, если внес в течение года 50 тысяч рублей, то можно вернуть из этой суммы 13% - 6500 рублей. Подобные вычеты действуют, если платно лечишься или учишься.

5. Плюс дали свободу маневра. Человек может оформить либо пожизненную выплату, либо срочную (допустим, на 10 лет), либо получить все деньги сразу. И тут работает обратный механизм. Захотел получить все деньги сразу - заплати подоходный налог. То есть верни государству те налоговые вычеты, которые получал в течение жизни.

Именно последняя инициатива не понравилась некоторым экспертам, депутатам и прочим неравнодушным. И те занялись передергиванием фактов, утверждая, что государство «хочет обложить налогами пенсионные накопления». На самом деле такая система сдержек работает во многих социальных сферах. К примеру, маткапитал нельзя забрать наличными, а можно потратить на четко определенные цели: например, на покупку квартиры или оплату обучения ребенка.

В отношении накопительных пенсий чиновники стимулируют россиян не забирать все деньги сразу, а получать ежемесячные выплаты. Поскольку так безопаснее для семейного бюджета.

P.S. Гарантированный пенсионный план в нынешнем виде - пока лишь проект Центробанка и Минфина. Его еще должны утвердить в правительстве и одобрить в Госдуме. Есть вероятность, что эту вовсе идею забракуют или сильно поменяют. «Комсомолка» следит за ситуацией.