Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях

В частности, сложная ситуация наблюдается на территории Оренбургской области. Из-за неблагоприятных погодных условий – снег, метель, порывистый ветер – накануне вечером было временно прекращено движение на участке федеральной автодороги «Урал» Оренбург – Орск – подъезд к пункту пропуска «Орск» со 170 по 261 км. Сегодня утром движение восстановлено.

Снегопад и порывистый ветер стали причиной временного ограничения движения и в Новосибирской области, - в частности, с 10.30 утра вчерашнего дня в связи с ухудшением погодных условий ограничен выезд транспортных средств категории «D» на автодорогу регионального значения Новосибирск – Павлодар с 250 км по 431 км. Автолюбителям рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов, в случае крайней необходимости поездки проверить техническое состояние своего автомобиля, в пути быть предельно внимательными и осторожными, а при возникновении нештатных ситуаций на дороге обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции.

В Алтайском крае из-за снега, метели и порывистого ветра временно прекращено движение на автодорогах регионального значения Змеиногорск – граница Новосибирской области с 391 по 471 км и Крутиха – граница Республики Казахстан с 0 км по 249 км. Накануне вечером в связи с ухудшением погодных условиях введено временное ограничение движения для транспортных средств категории «С» и «D» на 6 автодорогах регионального значения в Ульяновской области.

Как свидетельствуют социологические исследования, водители часто недооценивают опасность дороги в условиях непогоды. По данным соцопросов, около 70% респондентов знают о том, что погодные условия, согласно ПДД, накладывают ограничения на скорость движения автомобилей. Вместе с тем, большинство водителей отмечают, что снижать скоростной режим они будут только при очень плохой погоде, а такие меры, как использование противотуманных фар или сокращение количества перестроений, автолюбители используют крайне редко.

Социологические исследования подтверждаются практическим опытом, - за последние несколько дней в стране произошел ряд серьезных дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими факторами которых стали неблагоприятные погодные условия. Так, в Рязанской области женщина – водитель легкового автомобиля в условиях снегопада выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автобусом, перевозившим 18 пассажиров. В результате ДТП женщина-водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров автобуса получили травмы.

В Калужской область водитель автобуса, перевозившего паломников, в условиях снегопада совершил съезд с дороги и опрокидывание. В салоне находился 31 пассажир, двое из них в результате ДТП были госпитализированы. Также в условиях снегопада в Пермском крае в результате ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей травмы получили 15 человек. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавший из города Чайковского в Пермь, выехал на встречную полосу, хотя на данном участке дороги выезд запрещен.

При неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. В случае непогоды водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

Пешие участники дорожного движения при неблагоприятных погодных условиях, сильных осадках и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску на дорогах. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, что является особенно актуальным в зимний период, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.