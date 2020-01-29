Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Шагающий с немыслимой скоростью по сезону чемпионата Англии "Ливерпуль" едет в гости к "Вест Хэму". Все ждут - продолжится ли невероятная серия команды Юргена Клоппа в сезоне чемпионата Англии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020.

Статистика личных встреч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

114 раз команды играли между собой в чемпионатах Англии по футболу. 62 раза побеждал "Ливерпуль", 23 - "Вест Хэм". 29 поединков завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

У "Ливерпуля" больше шансов на победу в этой игре.

Прогноз на матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

"Ливерпуль" добъется победы в поединке.

Время начала матча Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

Матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020 года в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Вест Хэм - Ливерпуль не возможно будет посмотреть в России на доступных каналах.

Трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

Трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020 года не состоится в России на доступных каналах.