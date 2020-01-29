2020-01-29T12:53:19+03:00
Спорт

Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Футбол, матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Ливерпулю" предстоит очередная игра сезона в АПЛ."Ливерпулю" предстоит очередная игра сезона в АПЛ.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Шагающий с немыслимой скоростью по сезону чемпионата Англии "Ливерпуль" едет в гости к "Вест Хэму". Все ждут - продолжится ли невероятная серия команды Юргена Клоппа в сезоне чемпионата Англии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020.

Статистика личных встреч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

114 раз команды играли между собой в чемпионатах Англии по футболу. 62 раза побеждал "Ливерпуль", 23 - "Вест Хэм". 29 поединков завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

У "Ливерпуля" больше шансов на победу в этой игре.

Прогноз на матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

"Ливерпуль" добъется победы в поединке.

Время начала матча Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

Матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020 года в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Вест Хэм - Ливерпуль не возможно будет посмотреть в России на доступных каналах.

Трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020

Трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020 года не состоится в России на доступных каналах.

Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Английской Лиги
Футбол, матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Английской Лиги
Валенсия - Барселона 25 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Валенсия - Барселона 25 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата Испании по футболу
Стартовые номера Косторной, Трусовой и Щербаковой на произвольную программу чемпионата Европы по фигурному катанию
Стало известно, во сколько выйдут на лед российские фигуристки в произвольно программе Чемпионата Европы по фигурному катанию 25 января 2020 года
Новости 24
"Справедливая Россия" предложила выплачивать компенсации семьям, в которых детям не предоставили место в саду
Врачи объяснил, защитит ли медицинская маска от коронавируса
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать