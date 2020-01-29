Версия: Кокорин добивается продажи из «Зенита» в другой клуб

Сериал «приключения Александра Кокорина» продолжается. «Зенит» улетел на очередные сборы без нападающего. В свою очередь Александр наотрез отказывается переходить в «Сочи», и теперь сослан в фарм-клуб «Зенит-2», который выступает в ПФЛ. И теперь футбольный мир гадает, какой финал будет у этой истории: Кокорина до лета до конца контракта сгноят во второй лиге, сломают и заставят уйти в «Сочи», простят и оставят в «Зените», продадут в другой клуб.

Краткое содержание предыдущих серий

В сентябре Александр Кокорин освобождается из колонии по УДО, и тут же объявлено, что «Зенит» подписал с ним контракт до конца сезона, то есть до лета 2020 года. СМИ трубят, что зарплата по новому соглашению у Кокорина меньше, чем до махания стульями в «Кофемании» (была порядка 4,5 млн евро в год), но тоже исчисляется миллионами.

«Зенит» тут же хочет заиграть Кокорина в чемпионат России, но срок подачи заявок прошел и нападающему только и остается, что тренироваться до конца зимы без права выходить в официальных матчах. Но «Зенит» всячески подчеркивает, что все равно будет поддерживать своего игрока, рассчитывает на него и c нетерпением ждет возвращения на поле.

Но когда это возвращение совсем близко, вдруг объявлено, что Кокорина отдают в аренду в «Сочи». Игрок бунтует, главный тренер Сергей Семак демонстративно ставит его на товарищеские матчи и дает капитанскую повязку. Но боссов «Зенита» не переубедить: Кокорина не берут на сборы и ссылают во вторую команду «Зенит-2».

Кокорин получает 20 тысяч рублей в месяц?

Героев второго плана в этом сериале полно. Заявления от имени Кокорина делает его жена Дарья Валитова. Агентом Александра является его отчим Кирилл Логинов. И из обрывков их комментариев понятно, что родственники футболиста не ладят между собой. Например Логинов сказал журналистам: «Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Я понятия не имею, кто это»… И в то же время выясняется, что Александр и его отчим не знают, какие условия прописаны в его контракте и имеет ли клуб вообще право ссылать футболиста во вторую команду.

Официальный «Зенит» молчит. А из неофициальных источников появляется две версии происходящего. Первая, озвученная журналистами Василем Уткиным и Игорем Рабинером: высшее руководство «Зенита» решило, что бывшие зеки не имеют права носить сине-бело-голубую футболку клуба, и от Кокорина надо избавиться срочно. Параллельно прозвучала информация о том, сколько якобы получает форвард в «Зените»: всего 20 тысяч рублей в месяц.

Чего хочет сам Кокорин?

Вторая версия, популярная у болельщиков и у некоторых специалистов: высшее руководство «Зенита» пообещало отдать Кокорина в «Сочи» лично владельцу команды Борису Ротенбергу. Отказываясь переходить, нападающий ссорит уважаемых людей между собой, и очень обижает их.

И тут возникает самый главный вопрос на данный момент: а чего добивается сам Александр Кокорин, что идет на такие опасные конфликты? На что надеется? У него просто сдали нервы? Или у него есть какая-то поддержка за спиной, способная вмешать в ситуацию и разрешить конфликт?

Кому нужен мятежный форвард?

Если отбросить банальную версию «сдали нервы» и «не задумался о последствиях», то остается остается два варианта: либо у Александра Кокорина есть надежда остаться в «Зените», либо у него есть вариант уйти куда-то еще, но только не в замыкающий турнирную таблицу «Сочи».

На самом деле клубов, кому не помешал бы Кокорин, полно: и родное «Динамо», и «Локомотив», в котором Александр обучался до 17 лет, и «Ростов», где играет его друг Павел Мамаев, и «Рубин» с главным тренером Леонидом Слуцким… Наверное, везде бы Александр Кокорин пришелся ко двору.

Но захочет ли «Зенит» отпускать упрямого Александра Кокорина куда-то еще кроме «Сочи»? Если информация про зарплату в 20 тысяч верна, то отправляя в дубль нападающего, питерский клуб ничего не теряет в деньгах. Зато форвард будет примерно наказан.

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Будущее Александра Кокорина, которое будоражило умы поклонников футбола с 21 января, похоже определилось. Всю неделю игрок отказывался переходить в аренду в ФК «Сочи», куда его сосватали из «Зенита». При этом и тренер петербуржцев и руководство клуба не хотели отпускать игрока, но где-то наверху видимо сказали «надо». Вот только сам нападающий с таким решением оказался не согласен и решил остаться в Петербурге. Пусть и во второй команде. Об этом заявила...его жена. (подробности)