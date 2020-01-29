Секреты долголетия от «звездного» доктора Дэвида Агуса: выбросьте блендер и витамины в таблетках

ДОСЬЕ «КП»

Доктор Дэвид Агус, 55 лет, профессор медицины и технологии в Школе медицины при Университете Южной Калифорнии. Возглавляет Калифорнийский Вестсайдский центр рака и Центр прикладной молекулярной медицины. Обладатель множества премий и наград, в том числе награды Американского общества рака за медицинские исследования, награды Международного общества миеломы за прорывы в науке.

Живет в Калифорнии с женой и двумя детьми.

- Как говорил Марк Твен, единственный способ сохранить здоровье - это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится, - улыбается доктор Дэвид Агус. - Сейчас само слово «здоровье», здоровый образ жизни у многих вызывает тоску и едва ли не отторжение. Представляется что-то скучное, ограничивающее, неприятное.

На самом деле все не так страшно, уверяет профессор. Отслеживая данные серьезных научных исследований, он составил список советов для долгой и безболезненной жизни. Какие-то из этих рекомендаций соблюдать совсем не сложно и даже приятно (скажем, про вечерний бокал вина). Над исполнением других придется потрудиться, кое-где, возможно, пересиливая себя. «В таких случаях важно осознать: вы делаете это не для кого-то, а для себя любимого. Лично я, например, хочу жить дольше и сохранять здоровье, чтобы видеть своих детей, а потом играть с внуками», - говорит Дэвид Агус. Словом, важно определить цель, которая будет вас вдохновлять и поможет настроиться на выполнение правил для активного долголетия.

День без движения равен пачке сигарет

Физические упражнения продлевают жизнь, это неоспоримо, подчеркивает доктор Агус. Сидячий образ жизни повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск преждевременной смерти. А также доказано, что растет риск развития рака. «Шесть часов непрерывного сидения по степени вреда равноценны пачке выкуренных сигарет», - утверждает врач.

Хорошая новость: продлевают жизнь даже самые незначительные, в том числе бытовые физнагрузки. Сам Дэвид, по его словам, специально поставил компьютер в дальней комнате, чтобы почаще ходить проверять электронную почту. Работа по дому, поход на работу (или хотя бы пару остановок от метро) пешком, подъем по лестнице вместо лифта - все это вклад в ваше долголетие.

Дэвид Агус во время конной прогулки.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы занимаетесь зарядкой только с утра или потеете в фитнес зале пару раз в неделю, даже подолгу, это не лучший вариант, предупреждает эксперт. Очень важна умеренная физическая активность в конце рабочего дня. Это может быть, например, легкая прогулка или ненапряженная работа по дому.

«Измерь себя»

Давление, пульс, уровень глюкозы и холестерина в крови - эти данные нужно измерять регулярно, советует профессор Агус. Доктор не уточняет, как часто - все зависит от возраста, состояния здоровья, рекомендаций врачей. Российские эксперты склоняются к тому, что если у вас нет хронических заболеваний (гипертонии, сахарного диабета), то достаточно проходить бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. Начиная с 40-ка лет она полагается ежегодно, а с 18 до 30-ти лет - ежегодный профилактический осмотр (фактически это первый этап диспансеризации без углубленных обследований).

Обязательно сохраняйте данные всех своих измерений, чтобы лечащий врач мог увидеть динамику состояния вашего здоровья, поясняет Дэвид Агус. Удобнее всего хранить такие данные с помощью современных технологий - в электронном виде, например, в облачных сервисах. Так вы легко найдете необходимую информацию за нужный период времени.

Даешь настоящую еду!

Как и все врачи, профессор выступает против полуфабрикатов и фастфуда. Но не только. «Избегайте глубоко переработанных продуктов», - призывает эксперт. Причем, речь не только о прожаренных, проваренных или тушеных долгое время. Свежевыжатый сок лишает вас ценной клетчатки из фруктов, и при этом в нем «зашкаливает» легкодоступный сахар, быстрые углеводы. Похожая ситуация с продуктами, измельченными блендером - организм усваивает их несравненно быстрее и легче. Уменьшаются затраты энергии на переваривание (считай, сохраняются лишние калории), быстрее и выше поднимается уровень глюкозы в крови.

Доктор Агус рекомендует отказаться от перекусов между основными приемами пищи. Есть строго три раза в день и точка. У тех, кто любит «хомячить» почаще, повышается риск развития сахарного диабета, предупреждает профессор. Опрошенные «КП» врачи-эндокринологи и диабетологи подтвердили это. Однако есть исключения. При определенных заболеваниях органов пищеварения дробное питание может назначить врач-гастроэнтеролог. Такие рекомендации, безусловно, нужно соблюдать.

Доктор Дэвид Агус.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КСТАТИ

В современных овощах и фруктах вполне достаточно витаминов

Посетители лекции спросили профессора Агуса: можно ли считать «настоящей» едой современные овощи и фрукты? Ведь многие из них выращиваются в тепличных условиях, с использованием химикатов, порой без солнечного света и т. д. «У людей, которые едят овощи и фрукты из супермаркетов, не обнаруживается дефицита витаминов. Так что свою необходимую норму вы в любом случае получите, не переживайте», - обнадеживает доктор. А вот искусственно синтезированные витамины в виде биодобавок советует выбросить. Поскольку нет серьезных, объективных исследований, подтверждающих положительный эффект БАДов.

Вообще же существует только один тип питания с научно доказанным эффектом для долголетия у людей - это средиземноморская диета, подчеркивает Дэвид Агус. Напомним, ее главные составляющие - рыба, овощи, фрукты, оливковое масло, цельнозерновые крупы. Оптимальное количество мяса - по одному стейку (200 - 250 г) 2 - 3 раза в неделю, уточняет профессор.

И бокал вина на ночь

Последние научные данные говорят о том, что относительно безопасной для здоровья дозой алкоголя можно считать 6 бокалов сухого вина в неделю (если нет медицинских противопоказаний). Доктор Агус предлагает выпивать свою норму именно за ужином.

- Дело в том, что алкоголь, как правило, действует успокаивающим и расслабляющим образом. Это поможет вам лучше заснуть после трудового дня. Но! Важно не переборщить. Потому что после периода расслабления происходит «откат» и всплеск выработки «бодрящего» гормона адреналина, - говорит профессор. - Ваша задача выпить разумное количество (у каждого оно свое, определяется опытным путем. - Авт.). Для меня, например, это в среднем полтора бокала. Если не перебрать норму, то будет выражен нужный успокоительный эффект, а бодрящий потом окажется слабым и не разбудит вас посреди ночи.

Впрочем, российские врачи придерживаются другого мнения. «Алкоголь на ночь в любом случае приведет к нарушению сна. В частности, его медленной фазы (глубокого сна), наиболее ценной для восстановления организма», - говорит руководитель Центра медицины сна МГУ, сомнолог Александр Калинкин. «Полезных доз алкоголя не существует, поэтому нужно стараться пить его как можно реже», - советует главный специалист Минздрава России по кардиологии, профессор Сергей Бойцов.

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще советует профессор

- Очень важно придерживаться постоянства в режиме дня. В первую очередь - завтракать, обедать, ужинать, вставать и ложиться спать в одно и то же время.

- Обязательно делайте прививку от гриппа.

- Откажитесь от курения, оно 100%-но сокращает жизнь и ухудшает ее качество, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Не переходите на электронные сигареты! По всей видимости, они даже опаснее обычных.

- Непременно уделяйте время отдыху, покою, расслаблению.

- Лечите любые воспаления, возникающие у вас. Ни в коем случае нельзя запускать их, поскольку доказано, что воспаления - путь к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку и преждевременному старению.