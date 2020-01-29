В 2020 году власти Тульской области выделят деньги на покупку жилья для 140 многодетных семей

С 2012 года в Тульской области руководство региона выделяет бюджетные средства для покупки жилья малоимущим многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и состоят на учете в органе местного самоуправления по месту жительства, отмечает информационное агентство «Тульская пресса». По состоянию на 1 января, в очереди стоит 879 таких семей. Об этом 27 января на еженедельном оперативном совещании сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

«ЛИКВИДИРОВАТЬ ОЧЕРЕДЬ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ»

По словам Андрея Филиппова, с момента запуска такой меры поддержки помощь в приобретении жилья уже получили 459 многодетных семей, из них 58 – в 2019 году.

Кроме этого, многодетные семьи с 7 и более детьми, или семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида, имеют право на получение выплаты в первоочередном порядке. Средний размер денежной выплаты на одну семью в прошлом году составил 2,9 млн рублей.

В 2020 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина финансирование этой меры поддержки увеличено вдвое (общая сумма — 332,4 млн рублей). Планируется, что материальную помощь в улучшении жилищных условий получат около 140 многодетных семей.

«Благодаря выделению средств, в ближайшие несколько лет очередь в Тульской области должна быть ликвидирована», — отметил Андрей Филиппов.

Напомним, введенный в новом году пакет дополнительных мер социальной поддержки семей при рождении с 1 января 2020-го третьего или последующего ребёнка, включающий в себя областной материнский (семейный) капитал в размере 150 тыс. рублей и единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в размере 200 тысяч рублей, в совокупности с гарантиями, установленными федеральным законодательством, позволят семье получить государственную поддержку на 1,2 миллиона рублей.

ВЕТЕРАНЫ ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНЫ

Другая мера поддержки, о которой сообщил глава тульского Минтруда, — предоставление квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которым негде жить.

Так, с 2016 по 2018 годы в Тульской области выделили 675 квартир. В 2019 году ключи в домах в Донском, Новомосковске и Киреевском районе получили 811 сирот.

Также министерство предоставило за счет средств федерального бюджета субсидии на приобретение жилья нуждающимся в площадях ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидам (по данным на 1 января - 512 таких граждан).

В 2019 году жилищные условия улучшили 46 ветеранов боевых действий и инвалидов. В планах на 2020 год — помочь еще 44 тулякам.

Продолжится в новом году и работа по предоставлению социальной выплаты для приобретения жилья по которой удостоверяется государственным жилищным сертификатам.

Обеспечат жильем и нуждающихся ветеранов: в 2019 году отпраздновали новоселье 3 инвалида войны, 11 вдов инвалидов и участников войны. На это было выделено 12,8 млн рублей из федерального 8,7 млн рублей — из регионального.

Очередность ветеранов, нуждающихся в жилье, ликвидирована, заявил Филиппов.

Также для улучшения жилищных условий в 2019 году 240 ветеранам Великой Отечественной войны из бюджета Тульской области предоставили единовременную компенсацию расходов на ремонт (не более 50 тыс. рублей). Чаще всего ветераны меняли окна, в частных домах — ремонтировали кровли. Учитывая важность и социальную значимость улучшения качества жизни ветеранов, данная мера социальной поддержки будет действовать с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Отметим, что в этом году материальную помощь получат ветераны, постоянно живущие в регионе, вне зависимости от того, находится ли жильё в собственности, или нет.

СИРОТЫ — В ПРИОРИТЕТЕ

Алексей Дюмин напомнил министру о сохраняющейся очереди на получение жилья среди детей-сирот (сейчас в списке около 2107 человек). Дорожную карту по ликвидации очереди глава региона попросил предоставить в конце марта – за три дня до подачи в федеральный Минстрой.

По словам председателя правительства региона Валерия Шерина, к приобретению жилья для сирот в правительстве относятся с большим вниманием.

«С большим вниманием относимся к представлениям прокуратуры. Мы провели организационные решения — изъяли функционал у Минтруда и передали его по компетенции в Минстрой. В 2020 году заложено 700 млн рублей, планируем приобрести жилье для 492 сирот», — подчеркнул он.