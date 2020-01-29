Москвичка чудом выжила после удара зеркалом прибывающего поезда в метро

Вечером 28 января в службу скорой помощи поступило сообщение о травмировании женщины на станции московского метро. Около 7 вечера 51-летняя Ирина В.* спустилась в подземку на станцию "Киевская". Женщина ждала поезд слишком близко к краю платформы, отвлекаясь на свой мобильный телефон. Засмотревшись в экран гаджета, Ирина не заметила приближающийся состав, который задел женщину боковым зеркалом первого вагона.

"На станции "Киевская" к сотруднику полиции обратилась травмированная 51-летняя Ирина В.* Женщина попросила вызвать ей скорую помощь, пояснив, что ее задел проезжающий поезд. Прибывшие на место медики госпитализировали москвичку в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на сотрясение головного мозга." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время здоровью москвички ничего не угрожает. По имеющейся информации, каких-либо претензий к работникам полиции или сотрудникам метрополитена Ирина не имеет, а винит только себя за невнимательность.

* Имя изменено