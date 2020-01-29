2020-01-29T17:01:28+03:00
Происшествия

Москвичка чудом выжила после удара зеркалом прибывающего поезда в метро

Женщину экстренно доставили в НИИ Склифосовского с травмой головы
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Вечером 28 января в службу скорой помощи поступило сообщение о травмировании женщины на станции московского метро. Около 7 вечера 51-летняя Ирина В.* спустилась в подземку на станцию "Киевская". Женщина ждала поезд слишком близко к краю платформы, отвлекаясь на свой мобильный телефон. Засмотревшись в экран гаджета, Ирина не заметила приближающийся состав, который задел женщину боковым зеркалом первого вагона.

"На станции "Киевская" к сотруднику полиции обратилась травмированная 51-летняя Ирина В.* Женщина попросила вызвать ей скорую помощь, пояснив, что ее задел проезжающий поезд. Прибывшие на место медики госпитализировали москвичку в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на сотрясение головного мозга." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время здоровью москвички ничего не угрожает. По имеющейся информации, каких-либо претензий к работникам полиции или сотрудникам метрополитена Ирина не имеет, а винит только себя за невнимательность.

* Имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе
Корреспондента RT ранили в Сирии
«Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету
В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%
Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньги
В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
«Какого…»: Советник Зеленского матом отреагировал на новые цены на газ
Этап Кубка мира по горным лыжам отменён из-за коронавируса
Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления